Einbruchsserie und Rollerdiebstahl in Wolfsburg

Von krimineller Energie waren zwei Unbekannte getrieben, die in der Nacht zum Freitag mindestens sechs Straftaten begangen haben. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten die Unbekannten zunächst einen pinkfarbenen Motorroller, der vor einem Wohnhaus in der Lönsstraße, zwischen Scheffelhof und Heinrich-Heine-Straße, verschlossen abgestellt war.

Eine Zeugin wurde gegen 4.15 Uhr durch laute Geräusche geweckt. Als sie aus dem Fenster schaute, bemerkte sie zwei Gestalten, die sich an dem Roller zu schaffen machten. Die Zeugin alarmierte umgehend die Polizei und teilte den Beamten mit, dass beide Unbekannte von schlanker Gestalt und etwa 1,80 Meter groß waren. Während eine Person dunkel gekleidet war, trug die zweite Person eine grün-blaue Jacke mit Kapuze. Die beiden Unbekannten schafften es, die Schließvorrichtung des Kleinkraftrades zu überwinden und flüchteten über die Heinrich-Heine-Straße.

In der Folge gingen bei der Polizei diverse Hinweise zu Einbrüchen ein, und Zeugen konnten zwei Personen beobachten, auf die die Personenbeschreibung der Zeugin zutraf und die auf einem Motorroller von den Tatorten flüchteten. So wurde um fünf Uhr ein lauter Knall aus dem Bereich des Einkaufszentrums in Detmerode gemeldet. Als die Polizei eintraf, stellten sie an einer Gaststätte eine zerstörte Fensterscheibe fest. Die Täter waren so ins Innere des Schankraums gelangt und hatten im Bereich des Tresens alle Behältnisse durchsucht.

Einbruchsserie in Wolfsburg im Stralsunder Ring und der Herzogin-Clara-Straße

Gegen 5.15 Uhr nahmen Zeugen zwei Jugendliche auf einem Motorroller wahr, die versucht hatten, an einer Apotheke im Stralsunder Ring die Verglasung der Eingangstür zu zerstören. Die Glasscheibe hielt jedoch ihren Versuchen stand. Gegen 5.30 Uhr meldete ein Zeuge, dass soeben zwei Täter in ein Restaurant in der Herzogin-Clara-Straße eingebrochen sind. Zuvor hatten sie auch hier mittels zweier Gullideckel eine Scheibe zerstört, waren ins Innere des Restaurants gelangt und haben den Tresen nach sich lohnender Bete durchsucht. Anschließend flüchteten die beiden 1,80 Meter großen Unbekannten auf einem Motorroller.

Um 5.40 Uhr stellte eine Funkstreifenbesatzung der Polizei eine zerstörte Verglasung an einem Pizzarestaurant in der Mecklenburger Straße fest. Auch hier waren Täter in das Restaurant gelangt und hatten im Bereich der Theke sämtliche Behältnisse durchwühlt. Zu guter Letzt wurde den Beamten ein Einbruchsversuch in ein Bio-Lebensmittelgeschäft in der Goethestraße gemeldet. Hier versuchten die Täter ebenfalls mit brachialer Gewalt, die Eingangstüren zu öffnen, scheiterten jedoch.

Polizei Wolfsburg bittet um Hinweise zu den Einbrüchen

In allen Fällen steht derzeit noch nicht fest, ob und was die Täter entwendet haben. Ebenso ist die Gesamtschadenssumme derzeit unbekannt. Die Beamten sind sich sicher, dass es zwischen allen Taten einen Tatzusammenhang gibt. Die Ermittler suchen nach dem pinken Motorroller und hoffen auf weitere Zeugen, die die Täter beobachtet haben. Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, (05361) 46460.

