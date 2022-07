Immer wieder, so die Stadt, würden Autos vor der B 188 Brückenbaustelle in Vorsfelde stranden. Die Sperrung werde ignoriert. Dieses Fahrzeug fuhr sich fest.

Baustelle in Wolfsburg B 188 in Vorsfelde: Auto will durch Baustelle und fährt sich fest

Die Arbeiten an der Bundesstraße 188 (Kanalbrücke) in Vorsfelde kommen gut voran, sagt die Stadt Wolfsburg. Sorge macht der Verwaltung allein das Verhalten von Verkehrsteilnehmern. „Regelmäßig versuchen etliche, durch die Baustelle zu kommen, anstatt die frühzeitig ausgeschilderte Umleitung zu nutzen“, berichtet Oliver Iversen, Leiter des Geschäftsbereiches Straßenbau bei der Stadt. „In den vergangenen Tagen musste sogar ein Fahrzeug aus der Baustelle geborgen werden, weil es sich festgefahren hatte.“

Stadt appelliert: Auf Umleitung achten!

Ähnlich stelle sich die Situation bei den Radfahrern dar. Auch hier sei eine Parallelstrecke eingerichtet, die nur wenige Meter Umweg bedeute. Leider werde auch da laufend beobachtet, dass Zweiradfahrer, darunter Motorräder, den Gehweg durch die Baustelle benutzen würden. Die Stadt appelliere dringend an alle Verkehrsteilnehmer – zum eigenen Schutz, aber auch zum Schutz anderer und der Baustellenmitarbeiter – auf die Umleitungsbeschilderung zu achten. Insgesamt laufen die Arbeiten noch bis zum Ende der Ferien.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie auch:Ferien-Baustellen in Wolfsburg- Hier gibt es aktuell Sperrungen

Sanierung B 188 in Vorsfelde: Kostenpunkt 800.000 Euro

Die Fahrbahnfläche, die erneuert werden muss, umfasst laut Stadt insgesamt rund 3100 Quadratmeter. Die Kosten liegen bei etwa 800.000 Euro. Das Vorhaben wird in zwei Bauabschnitten durchgeführt, so dass sich die anliegenden Grundstücke auch in Absprache mit der Baufirma entweder vom Süden oder aus Westen erreichen lassen. Für dieses Projekt wird eine großräumige Umleitung (über die Berliner Brücke für Schwerlastverkehr und Autos) ausgeschildert. Die Umleitung für Radfahrer und Fußgänger führt im kleinen Schlenker am SSV-Stadion entlang.

Im Zuge der Straßenarbeiten wird auch die Ampelanlage an der Feuerwachenkreuzung mit erneuert. Zudem wird eine lärmmindernde Fahrbahndecke aufgetragen.

Die Arbeiten sollen sechs Wochen dauern. Die Helmstedter Straße und die Kanalbrücke sind permanenten Belastungen ausgesetzt, müssen regelmäßig überprüft und im Bedarfsfall saniert werden. Wie jetzt. Die Geschäfte sind in der Baustellenzeit erreichbar.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de