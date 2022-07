Wolfsburg. Umsonst und draußen gibt es am Samstag das nächste Jazz-more-Konzert auf der Porschestraße. Spielen wird diesmal die Band Brazzo Brazzone.

Brazzo Brazzone spielen in Wolfsburg.

Jazz-more-Konzert Jazz & more: Brazzo Brazzone spielt auf Wolfsburgs Porschestraße

Die Band Brazzo Brazzone tritt am Samstag, 30. Juli, von 11 bis 14 Uhr in der Wolfsburger Innenstadt auf. Beim fünften von insgesamt sechs Jazz-more-Konzerten erwartet die Besucher humorvolle und anspruchsvolle Brass-Musik, heißt es. Präsentiert wird das Konzert von der ADAC Geschäftsstelle und Reisebüro Wolfsburg. Der Eintritt ist frei.

Bandleader verspricht mitreißendes Programm

Bandleader ist Daniel Zeinoun. Er verspricht ein buntes und mitreißendes Programm auf der Porschestraße. ADAC und Reisebüro Wolfsburg betonen: „Wir unterstützen auch in diesem Sommer gern die beliebten Auftritte unter dem Glasdach und stärken damit die kulturelle Landschaft Wolfsburgs.“

Die Konzertreihe Jazz more werde von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) organisiert und finde zum 23. Mal in der Wolfsburger Innenstadt statt. Noch bis 6. August geben verschiedene Jazz- und Bluesbands ihr musikalisches Können zum Besten. Dazu gebe es ein Catering-Angebot.

Keine Anmeldung vonnöten

Für den Besuch der Konzerte ist in diesem Jahr keine Anmeldung oder Reservierung notwendig, heißt es. Das letzte Konzert am 6. August bestreitet die Traditional Old Merry Tale Jazzband.

