Rauf aufs Dach und den Blick auf Wolfsburg von oben genießen

Die Chance für einen besonderen Blick über die Stadt Wolfsburg gibt es wieder am Samstag, 6. August. Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) lädt zu einer öffentlichen Führung auf das Wolfsburger Rathausdach ein. Von dort, so heißt es, bietet sich ein eindrucksvoller Rundblick über die Dächer und Sehenswürdigkeiten der Stadt.

Jens Tönskötter führt

Begleitet wird die Führung im August von Ratsherr Jens Tönskötter. „Ein sommerlicher Blick über unsere Stadt im Grünen“, beschreibt Tönskötter den sommerlichen Ausflug auf das Rathausdach.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Er wird die Teilnehmer um 11.45 Uhr im Foyer des Rathauses A in Empfang nehmen. Nach der Fahrt in den 9. Stock geht es dann über einige Stufen hinaus auf das Rathausdach. Nach der Rathausdachführung besteht für die Teilnehmer dann auch noch die Möglichkeit, einen Blick in den Ratssitzungssaal zu werfen.

Anmeldung ist nötig

Zur Teilnahme an der kostenlosen Führung ist eine vorherige Anmeldung unbedingt erforderlich. Diese ist entweder persönlich in der Tourist-Information im Wolfsburg Store gegenüber dem Hauptbahnhof möglich oder auch telefonisch unter (05361) 899930 oder per E-Mail an tourist@wolfsburg.de. Aktuell, so heißt es, dürfen maximal 25 Personen gleichzeitig auf das Rathausdach. Die Veranstaltung finde unter Einhaltung und Anwendung der zum Veranstaltungszeitpunkt geltenden Corona-Bestimmungen statt.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de