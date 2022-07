Stadt Wolfsburg fordert zum Sparen von Wasser auf

Wolfsburg. Wenig Niederschläge, hohe Temperaturen: Die Stadt Wolfsburg appelliert an die Vernunft der Einwohner und fordert zum Wassersparen auf.

Auch Gärten sollten nur so viel wie unbedingt nötig gewässert werden. (Symbolbild)

In Anbetracht der geringen Niederschläge, zusätzlich verstärkt durch die hohen Temperaturen, nehmen die Wasserstände sowohl der Oberflächengewässer als auch des Grundwassers kritisch ab. Zunehmend mehr Gewässer heizen sich nach Angaben der Stadtverwaltung aufgrund der geringen Wasserstände stark auf, die Fließgewässer führen weniger Wasser und fallen stellenweise komplett trocken. Diese Zustände wirkten sich negativ auf das Gewässerökosystem aus.

In Teichen werden Lüfter eingesetzt

Seit vorletzter Woche würden im Mühlenteich, Neuen Teich, Detmeroder Teich und Großen Schillerteich Lüfter eingesetzt. Diese sorgten in ihrem Wirkbereich dafür, dass sich der Sauerstoffgehalt im Wasser geringfügig erhöhe. Die Belüftung ermögliche den Lebewesen im Gewässer unter den derzeitigen Bedingungen eine verlängerte Überlebenschance. Auch die in den vergangenen beiden Jahren eingesetzten Pflanzkörbe mit Teich- und Seerosen hätten einen positiven Einfluss auf die Wasserqualität.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie auch: Hitze & Dürre- Welche Folgen hat die Krise für unser Essen?

Sinkende Grundwasserspiegel hätten negative Auswirkungen auf grundwasserabhängige Ökosysteme, die vergangenen trockenen Jahre auf die Vegetation, insbesondere auf Bäume. Die Stadt Wolfsburg appelliert daher an alle, sehr sparsam mit der Ressource Wasser umzugehen. Sie sei unsere wichtigste Lebensgrundlage und sollte entsprechend respektvoll behandelt werden.

Gärten so sparsam wie nötig wässern

Ein Bewässern der Gärten sollte so sparsam wie möglich in den Morgenstunden erfolgen. Zur Abkühlung werden die Freibäder der Stadt empfohlen. Garten-Pools hingegen verbrauchten viel zusätzliches Wasser. Die hohen Temperaturen und langanhaltend trockene Witterung machten auch Vögeln, Insekten und im Garten lebenden Kleinsäugern zu schaffen. Dazu könnten Trinkgelegenheiten auf Terrasse oder Balkon angeboten werden. bieten. Um Krankheitserregern vorzubeugen, sollte die Tränke täglich ausgespült, saubergewischt und mit frischem Wasser gefüllt werden. Wichtig sei, dass in der Tränke ein paar Steine oder andere Ausstiegshilfen liegen, damit Insekten rauskrabbeln könnten.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de