Neuer Laden und Umbauarbeiten in der City-Galerie Wolfsburg

Im August starten in der City-Galerie Wolfsburg Umbauarbeiten. Unter anderem soll es einen neuen Lounge-Bereich geben.

Neue Sitzmöbel, Smartphone-Ladestationen, bessere Beschilderung: Die City-Galerie in der Wolfsburger Innenstadt soll modernisiert werden. Im August starten deshalb umfangreiche Umbauarbeiten.

Von den Maßnahmen erhofft sich die Betreibergesellschaft ECE, das Serviceangebot und die Aufenthaltsqualität im Center verbessern zu können. Die Kosten trägt die Deutsche Euro Shop AG als Eigentümerin. Die Arbeiten sollen voraussichtlich Ende Oktober oder Anfang November abgeschlossen sein.

Umbau in der City-Galerie: Das ist geplant

Damit sich Kundinnen und Kunden in der City-Galerie in Zukunft besser und schneller zurechtfinden, sollen Beschilderung und Wegführung optimiert werden. Außerdem sind neue Relax-Möglichkeiten im Center vorgesehen. Geplant seien „neue, hochwertige Lounge-Bereiche mit komfortablen Sitzmöbeln“ sowie Ladestationen für Smartphones und Tablets, heißt es in einer Mitteilung. Auch die Zugänge zum Einkaufscenter werden neu gestaltet, das Parkhaus erhält einen neuen Farbanstrich.

Neben neuen Sitzmöglichkeiten soll auch die Beschilderung im Center erneuert werden. Foto: City-Galerie Wolfsburg

Für die jüngsten Besucherinnen und Besucher zwischen drei und zehn Jahren wird der Kinderspielbereich im Untergeschoss neu gestaltet. Geplant ist eine lichtdurchflutete Spielfläche mit bunten und teils tierischen Spielgeräten.

Auch der Spielbereich im Untergeschoss der City-Galerie Wolfsburg erhält ein neues Erscheinungsbild. Foto: City-Galerie Wolfsburg

Neuer Bubble-Tea-Stand in der City-Galerie

Rund 100 Shops und Restaurants verteilen sich in der City-Galerie auf drei Ebenen. Seit Mitte Juli gibt es einen Neuzugang. Auf der ehemaligen Fläche der Brezelbäckerei Ditsch im Erdgeschoss hat die Berliner Kette „BoBoQ“ am 15. Juli einen Bubble-Tea-Stand eröffnet. Die Franchise-Nehmer verkaufen dort verschiedene Sorten des Teegetränks mit den bunten Perlen – als To-Go-Produkt im Becher.

Für die ehemalige Fläche der VfL-Fanwelt zwischen Hallhuber und S. Oliver gibt es hingegen noch keinen Nachfolger. Zum 25. Juni hat der Verein den Laden in der Innenstadt geschlossen. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Flächen zu vermieten. Die ersten Gespräche waren bereits positiv“, berichtet Centermanager Andreas Schwarzkopf.

Der ehemalige Shop von Orsay steht aktuell leer. Der Modekonzern machte kürzlich bundesweit alle rund 130 Standorte dicht. „Aktuell haben wir im Center knapp zehn Leerstände“, berichtet Schwarzkopf.

Im Erdgeschoss der City-Galerie hat die Berliner Kette „BoBoQ“ einen Bubble-Tea-Stand eröffnet. Foto: Helge Landmann / Regios24

City-Galerie will sich auf Service fokussieren

Die Umbaumaßnahmen, die bald im Center starten, basieren laut Betreibergesellschaft ECE auf den Ergebnissen einer Kundenumfrage. „Es geht darum, eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Services nehmen dabei eine Hauptrolle ein und sind ein ausschlaggebender Baustein, damit Kunden Shopping-Center als Plätze für Erlebnisse wahrnehmen“, sagt Centermanager Schwarzkopf.

Er ergänzt: „Die Bedeutung von Services werden noch weiter steigen, um uns gegenüber dem Online-Handel zu differenzieren. Wir werden weiter zuhören und die Kundenperspektive als Basis unseres Handelns einfließen lassen“.

Die ECE-Gruppe hatte die Dienstleistungsoffensive „At your Service“ gestartet, um die vorhandenen Service-Angebote in verschiedenen Shopping-Centern zu optimieren und zu ergänzen. Ziel ist es, noch stärker auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kundschaft einzugehen. Dadurch will sich das Center von anderen Wettbewerbern abheben – sowohl online als auch offline.

