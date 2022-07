Vorsfelder Schüler basteln Plakate zur Eingemeindung

Vorsfelde. Anlässlich der Gebietsreform vor 50 Jahren entstanden als Kunstprojekt bunte Banner in den Vorsfelder Schulen – und es gab Geschenke.

Die Vorsfelder Schüler mit ihrem Banner zum 50. Jahrestag der Eingemeindung in die Stadt Wolfsburg.

Ganz bunt und mit vielen Blümchen: Anlässlich der Eingemeindung vor 50 Jahren waren die Vorsfelder Schulen Grundschule am Drömling, Heidgarten-Schule und Schulzentrum am Eichholz aufgefordert, im Rahmen eines Kunstprojektes ein Banner zu gestalten.

Die Grundschule am Drömling hat ihr Kunstwerk kurzerhand im Rathaus direkt an die Ortsbürgermeisterin Sandra Straube und deren Stellvertreterin Kerstin Struth übergeben. Die Werke wurden auf große Banner mit den Maßen 6 mal 2 Meter gedruckt und wurden im Rahmen des Allerfestes am 2. Juli entlang der Festmeile ausgestellt.

Schulen behalten die Banner

„Alle Schulen haben sich sehr intensiv mit dem Thema Eingemeindung Vorsfelde/Wolfsburg auseinandergesetzt, und es sind ganz wunderbare Kunstwerke entstanden. Für dieses Engagement möchten wir etwas zurückgeben und haben uns kurzerhand vom Ortsrat überlegt, die Banner jetzt nach dem Fest den Schulen zu schenken. Für Schulfeste ist das sicherlich eine schöne Bereicherung“, erklärte die Vorsfelder Ortsbürgermeisterin Sandra Straube.

Danach ging es übrigens auf Einladung von Straube und Struth gegenüber in die Eisdiele und jedes Kind bekam schon einmal vorab einen kleinen Dank des Ortsrates in Form einer Eistüte, die sich sowohl Schüler als auch die verantwortliche Lehrerin Melanie Brödelschmecken ließen, wie Straube berichtete.

