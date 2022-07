St. Nicolai Die Kirche in Hattorf verabschiedet Pastor Wolfram Bach

Pastor Wolfram Bach aus der Kirchengemeinde St. Nicolai in Hattorf wurde im Rahmen der Sommerkirche verabschiedet.

Hattorf. Nach sechseinhalb Jahren an der Spitze der Kirchengemeinde in Hattorf sagte der Seelsorger stimmungsvoll Adieu – doch so ganz geht er noch nicht.