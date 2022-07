Wolfsburg. Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehren kümmern sich um den mit Holz beladenen Sattelzug auf der A 39. Später wird in Fallersleben weitergelöscht.

Auf dem Seitenstreifen der Autobahn 39 in Wolfsburg in Fahrtrichtung Norden löschten die Feuerwehren die brennenden Holzstämme auf dem Sattelzug-Anhänger.

Feuerwehr-Einsatz Feuerwehren löschen brennenden Holz-LKW auf A 39 in Wolfsburg

Das hätte richtig schlimm ausgehen können bei der aktuellen Trockenheit: Auf der Autobahn 39 war am Dienstagmittag ein brennender LKW unterwegs. Seine Ladung: Holz! Doch auch dank geistesgegenwärtiger Verkehrsteilnehmer ging die Sache glimpflich ab.

Der Fahrer des Holztransporters war auf der A 39 in Fahrtrichtung Norden unterwegs. Als ihn immer mehr andere Fahrzeuge anhupten und Warnblinklicht einschalteten, weil sie die Rauchfahne sahen, die dem Fahrer zunächst nicht augefallen war, lenkte er seinen Sattelzug nördlich vom Mörser Knoten auf den Seitenstreifen.

Schon von Weitem war die Rauchfahne über der Autobahn 39 in Wolfsburg zu sehen, als die Feuerwehren und die Polizei anrückten. Foto: Freiwillige Feuerwehr Fallersleben

LKW-Fahrer griff auf Autobahn selbst zum Feuerlöscher

„Ich hab dann gleich 110 angerufen und versucht, mit dem Feuerlöscher zu löschen“, schilderte Mike Schütze unserer Zeitung. „Das hat kurzzeitig etwas gebracht. Zum Glück war die Feuerwehr dann schnell da.“

Um 12.42 Uhr ging der Alarm in der Feuerwehr-Leitstelle ein. Die Wolfsburger Berufsfeuerwehr rückte zur Autobahn aus, ebenso die Freiwilligen FeuerwehrenFallersleben und Vorsfelde, insgesamt rund 40 Leute. „Wir haben den Brand auf der Autobahn gelöscht. Es gab eine große Rauchentwicklung“, berichtete BF-Zugführer Frank Goldschmidt.

Wolfsburger Einsatzkräfte lotsten Sattelschlepper nach Fallersleben

Während der ersten Löscharbeiten und danach war die A 39 in Richtung Norden für fast eine Stunde gesperrt. „Das war sehr wasserintensiv.“ Zwei Fahrzeugtanks mit insgesamt 4000 Litern seien danach leer gewesen, so Goldschmidt.

Weil aber klar war, dass sich das dicht gestapelte Holz auf der A 39 nicht komplett löschen ließ, lotsten die Einsatzkräfte den Holz-LKW, begleitet von der Autobahnpolizei, nach Fallersleben. Auf eine Fläche im Gewerbegebiet Westerlinge an der Wolfsburger Landstraße.

Für Nachlöscharbeiten lotsten die Feuerwehr-Einsatzkräfte den mit Holzstämmen beladenen Sattelschlepper auf eine freie Fläche im Fallersleber Gewerbegebiet Westerlinge. Foto: Freiwillige Feuerwehr Fallersleben

Holzladung aus dem Harz sollte zu Spanplattenwerk in Jübar

Dort warteten die Feuerwehren zur späten Mittagszeit darauf, auch die innenliegenden Stämme zu löschen. „Wir warten auf eine Fachfirma aus Triangel. Wir haben zwar einen Kran, aber keine Aufnahme für Rundholz“, erklärte der Zugführer. „Die Leute von der Firma laden das Holz ab, dann löschen wir einzeln ab.“ Das sollten die Freiwilligen Wehren übernehmen.

Mike Schütze kam mit seinem Sattelschlepper von einem Forstbetrieb in Stapelburg im Harz und wollte mit seiner Ladung, zirka 43 Festmeter Fichte, zu einem Spanplattenwerk in Jübar, nördlich von Brome in Sachsen-Anhalt.

Fahrer Mike Schütze schaute sich abseits der Autobahn in Fallersleben die angekohlten Fichtenholz-Stämme an. Foto: Claudia Caris

Brandursache ist laut Autobahnpolizei noch unklar

Der Fahrer war erleichtert, dass niemand verletzt wurde und es keine weiteren Schäden gab. „Ich habe nur noch reagiert, als ich den Rauch bemerkt habe“, gestand er und war dankbar: „Die Feuerwehr war wirklich sehr schnell da.“

Warum das Holz Feuer fing, war zunächst nicht bekannt. Der Fahrer versicherte, dass er nicht geraucht habe. „Die Brandursache ist unklar“, sagte Meik Werthmann von der Autobahnpolizei. Eine Schadenshöhe vermochte er nicht zu nennen; außer an den Holzstämmen sei aber weder an der Fahrbahn noch am Fahrzeug ein Schaden entstanden.

