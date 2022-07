Diebe stehlen E-Scooter und Rennrad aus Wolfsburger Keller

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in einen Fahrradkeller in der Steimker Promenade in Wolfsburg eingebrochen. Der Tatzeitraum kann laut Polizei auf Dienstag, 19 Uhr, bis Mittwoch, 6.30 Uhr, eingegrenzt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Täter durch gewaltsames Öffnen der Zugangstür in den Kellerraum. Hier entwendeten sie einen E-Scooter sowie ein hochwertiges Rennrad. Die entstandene Schadenssumme beläuft sich auf knapp 3000 Euro.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Täter ebenfalls versuchten, in einen weiteren Fahrradkeller in derselben Straße einzudringen. Hier missglückte ihr Versuch. Die Ermittler hoffen nun darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen bemerkt haben. Hinweise an (05361) 46460.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Autoscheiben nachts eingeschlagen

In der Nacht zum Donnerstag wurde zudem ein Auto durch Unbekannte stark beschädigt. Gegen 3 Uhr morgens meldete ein Anwohner über den Polizeinotruf, dass bei einem Pkw die Scheiben eingeschlagen werden. Das betreffende Fahrzeug war auf einem Parkplatz in der John-F.-Kennedy-Allee in Wolfsburg abgestellt. Die Polizeistreife konnte vor Ort nur den stark beschädigten Ford Fiesta feststellen. Die Polizei Wolfsburg hofft nun auf Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Hinweise werden unter (05361) 46460 entgegengenommen.

Mehr aus Wolfsburg:

Versuchte Einbrüche in Mehrfamilienhäuser

Zwei versuchte Einbrüche in Mehrfamilienhäuser im Wolfsburger Ortsteil Hellwinkel verzeichnete die Polizei zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag. Unbekannte Täter versuchten gewaltsam durch die jeweilige Hauseingangstür einzudringen, blieben bei ihrem Vorhaben jedoch ohne Erfolg. Bei dem Wohnhaus im Nelkenweg kann der Tatzeitraum auf Dienstag, 23.30 Uhr, bis Mittwoch, 7.45 Uhr eingegrenzt werden. Bei dem Objekt Am Krokusplan müssen die Täter ihr Glück offensichtlich am Mittwoch zwischen 12 und 16.30 Uhr versucht haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter (05361) 46460.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de