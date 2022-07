B 188: Kanalbrücke in Vorsfelde ist ab Ferienbeginn gesperrt

Wolfsburg. Wegen Straßenarbeiten auf der B 188 in Vorsfelde müssen Autofahrer in den Sommerferien Umleitungen nehmen. Auch der Busverkehr wird gestört.

Ein Teil der B 188 wird in diesem Sommer grunderneuert. Los gehen die Bauarbeiten an der wichtigen Pendlerstrecke laut einer Pressemitteilung der Wolfsburger Verkehrsgesellschaft am Donnerstag, 14. Juli.

Bis zum 24. August ist demnach die Kanalbrücke in Vorsfelde gesperrt. Die Stadt Wolfsburg hatte den Bauausschuss und den Ortsrat bereits vor einigen Monaten über die Bauarbeiten in Kenntnis gesetzt. Geplant ist die Grunderneuerung der Bundesstraße 188 zwischen der Vorsfelder Allerbrücke und der Mittellandkanalbrücke. Die Straßenarbeiten waren eigentlich nicht geplant, doch ein Absacken und eine verminderte Tragfähigkeit machen den Schritt nötig.

Stand März war in den ersten drei Ferienwochen eine Vollsperrung vor der Kanalbrücke für den Autoverkehr geplant. Ab Anfang August sollte die Sperrung der Allerbrücke stattfinden.

Grunderneuerung der B 188 in Vorsfelde beginnt Mitte Juli

In der Ortsratssitzung im März sprachen Vertreter des Geschäftsbereichs Straßenbau von einem sehr weitläufigen Umleitungskonzept – unter anderem über die Marie-Curie-Allee. Nähere Details wurden seitdem noch nicht bekanntgegeben. Die Baustelle wird in den Sommerferien eingerichtet, weil in dieser Zeit etwa 20 bis 30 Prozent weniger Verkehr auf den Straßen ist, in den Werksferien sogar bis zu 50 Prozent.

Die WVG-Busse können Teile von Vorsfelde wegen der Brückensperrung nicht anfahren. Die WVG-Linien 203/223 enden und starten an der Haltestelle Sudammsbreite, zusätzlich wird die Haltestelle Kanalbrücke bedient. Gestrichen sind in den Sommerferien die Haltestellen Am Drömlingstadion, Ütschenpaul, Petruskirche, Obere Tor, Im Eichholz und Parkplatz Schulzentrum Eichholz. Auf der KVG-Linie 380 entfallen vom 14. Juli bis 24. August nicht nur die Haltestellen Kanalbrücke, Am Drömlingstadion, Ütschenpaul und Ernst-August-Straße, sondern auch die Haltestellen Allerwiesen, Allerpark, Schloss und Autostadt.

In Wolfsburg sind noch mehr Baustellen mit Straßensperrungen geplant

Ebenfalls in den Sommerferien ist eine Sperrung der Braunschweiger Straße geplant. Dort wird die Straßendecke erneuert. In den Herbstferien werden Bauarbeiten an der Berliner Brücke weiträumige Umleitungen nötig machen.

In den Sommerferien 2023 sollen erneut Straßenarbeiten an der B 188 stattfinden. Dann will die Stadt Wolfsburg den Straßenabschnitt zwischen der Kanalbrücke und der Neuhäuser Straße/ Ecke Kanalstraße und den Abschnitt zwischen der Kanalbrücke und der B 188 / Ecke Heinrich-Jasper-Straße grunderneuern.

