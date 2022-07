Kater Grobi aus Wolfsburg sucht ein neues Zuhause

Kater Grobi aus dem Tierheim Wolfsburg sucht ein liebevolles Zuhause. Er habe seinen Namen nicht von Grobian, sondern eher von Grobi aus der Sesamstraße, nur mit getigertem Pelz anstatt mit blauem, teilt das Tierheim mit.

„So einen lieben Kater hatten wir schon lange nicht mehr bei uns im Katzentrakt. Er lässt sich mit Genuss durchkraulen, findet Bürsten ganz toll, spielt gerne mit einer Federangel oder Mäuschen unterm Teppich. Wenn er das möchte, kann man ihn auf den Arm nehmen und er verweilt dort auch einige Zeit.“

Das einzige Mal, als ihn die Tierpfleger und Tierpflegerinnen etwas kratzbürstig erlebt hätten, sei beim Impfen gewesen, „und das rechnen wir ihm nicht an“. Alles in allem sei Grobi ein zuckersüßer, unkomplizierter Kater, der ein neues Zuhause mit Freigang sucht. Wie er mit Kindern oder anderen Katzen zurechtkommt, können die Tierheimmitarbeiter leider nicht genau sagen.

Kontakt zum Tierheim Wolfsburg

Zusammen mit dem Tierheim Wolfsburg stellen wir künftig regelmäßig einmal im Monat ein oder mehrere Tier/e vor, für das/die das Team ein liebevolles neues Zuhause sucht.

Zur ersten Kontaktaufnahme ist das Tierheim-Team der Wolfsburger Beschäftigungsgesellschaft (WBG) am besten unter Telefon (05362) 51063 oder per E-Mail an tierheim@wbg-wob.de erreichbar.

Weitere Informationen gibt es auf der Tierheim-Homepage: www.tierheimwolfsburg.de.

