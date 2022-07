Wolfsburg. 100 Ukrainerinnen und Ukrainer nahmen an der Veranstaltung in Westhagen teil. Bothe: „Nehmen einiges für unsere weitere Arbeit mit.“

Ukraine-Flüchtlinge Stadt Wolfsburg geht in den Dialog mit Geflüchteten

Das Integrationsreferat hatte im Kulturhaus Westhagen zum Dialog zwischen der Stadt Wolfsburg, geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainerin sowie ehrenamtlichen Wolfsburgern eingeladen. Mehr als 100 Interessierte seien vor Ort gewesen und hätten sich aktiv eingebracht, wie die Verwaltung berichtet. Für sie waren Vertreter des Integrationsreferats, des Jobcenters sowie der Geschäftsbereiche Gesundheit und Soziales mit dabei.

Im direkten Austausch und Dialog mit den Ukrainern und den Unterstützern seien die ihnen wichtigen Themen besprochen und auf die Leistungen und Angebote der Stadt näher eingegangen worden. An verschiedenen Tischen und Stelltafeln seien die Teilnehmenden in unterschiedlichen Themenfeldern aktiv geworden und hätten ihre Eindrucke und Erwartungen beschrieben.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen konnten direkt an Dezernentin Bothe gerichtet werden

Fragen hätten direkt mit Vertretern der Stadtverwaltung sowie mit Iris Bothe, Dezernentin für Jugend, Bildung und Integration, besprochen werden können. Während der Veranstaltung seien die Gespräche bei Bedarf gedolmetscht und von Sprachmittlern begleitet worden.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

„Der offene Austausch war von gegenseitiger Wertschätzung geprägt und hatte für alle Teilnehmenden einen großen Nutzen“, resümierte Iris Bothe. „Zahlreiche Ukrainerinnen und Ukrainer und auch viele Ehrenamtliche haben sich für die Dialogveranstaltung bedankt, und auch wir als Stadtverwaltung sind froh, die aktuelle Situation von den Betroffenen selbst geschildert bekommen zu haben. Viele Fragen konnten direkt geklärt werden, und wir nehmen einiges mit für unsere weitere Arbeit.“

Die Wolfsburger Verwaltung will die Fragen nun auswerten

Die nun von der Verwaltung aufgenommen Fragen und Anregungen würden nun ausgewertet und nachbearbeitet. Anschließend erfolge nach Möglichkeit eine Rückmeldung und Beantwortung der Fragen. Wer als Sprachmittler tätig werden möchte oder Bedarf an Dolmetschern hat, könne sich per Mail an ehrenamt.flucht@stadt.wolfsburg.de melden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de