Unbekannter belästigt Mädchen im Wolfsburger Allersee sexuell

Wolfsburg. Zunächst bespritzte er das Mädchen mit Wasser, berührte es anschließend unsittlich und zog es dann zu sich. Die Tat ereignete sich am Hauptstrand.

Im Wolfsburger Allersee ist es am Samstag zu einem sexuellen Übergriff gekommen (Archivfoto).

Ein bislang Unbekannter hat am vergangenen Samstagabend ein minderjähriges Mädchen im Wolfsburger Allersee sexuell belästigt. Wie die Polizei mitteilt, befand sich das Mädchen mit einer Freundin im Bereich des Hauptstrandes am Allersee.

Beide befanden sich im Wasser, als sich ihnen ein unbekannter Mann näherte und ein Gespräch begann. Als die Mädchen den See verlassen wollten bespritzte er eines der Mädchen mit Wasser. Als dieses dadurch abgelenkt war, kam er ihm plötzlich näher, berührte es unsittlich und ergriff dessen Hand. Zeitgleich drückte er das Mädchen leicht unter Wasser und zog es zu sich.

Das Mädchen konnte sich mithilfe ihrer Freundin von dem Unbekannten lösen. Der Unbekannte entfernte sich in Richtung eines Imbissstandes in der Nähe der Umkleiden. Die Mädchen eilten zu der Mutter der Freundin und diese verständigte die Polizei. Der Täter war zwischen 30 und 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß und hatte einen leichten Bauchansatz sowie starke Brustbehaarung.

Er hatte schwarze kurze Haare sowie einen Vollbart. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Badeshorts. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich zur Tatzeit eine Gruppe mit einer Musikbox in dem Bereich auf, in den der Unbekannte verschwand. Hinweise an die Polizei unter (05361) 46460.

