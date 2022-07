Elektrofahrzeuge dürfen ab dem 1. Juli nicht mehr kostenfrei in Wolfsburg parken. Wie hier in der Siegfried-Ehlers-Straße muss dann auch für E-Autos ein Parkschein gelöst werden.

Verkehr in Wolfsburg Für E-Autos in Wolfsburg sind jetzt Parkgebühren fällig

E-Autofahrer, aufgepasst! Beim Abstellen eines elektrisch betriebenen Fahrzeugs auf einem kostenpflichtigen öffentlichen Parkplatz in Wolfsburg muss ab Freitag, 1. Juli, ein Parkticket gelöst werden. Bis zum 30. Juni durften E-Autos bis maximal drei Stunden kostenlos parken. Einzige Voraussetzung war, dass eine Parkscheibe ausgelegt wird.

Für E-Autos sind ab 1. Juli 2022 Parkgebühren in Wolfsburg fällig

Die Anzahl der Elektrofahrzeuge in Wolfsburg ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Laut Kraftfahrtbundesamt waren am 1. April 2022 in Wolfsburg 9659 reine E-Pkw und Plugin-Hybride zugelassen. „Gemäß der E-Mobilitätsstrategie der Stadt Wolfsburg, den übergeordneten politischen Zielen und den Zielen des Volkswagen-Konzerns wird mit einem weiteren dynamischen Anstieg der Zulassungszahlen gerechnet“, sagt Stadtpressesprecher Ralf Schmidt. Das ehrgeizige Ziel ist, dass bis 2025 jedes zweite zugelassene Auto in Wolfsburg elektrisch fährt. „Aufgrund dieser Verbreitungsdynamik erscheint eine Privilegierung dieser Fahrzeughalter aus Gründen der Gleichbehandlung und des Gebührenrechts nicht mehr zeitgemäß“, so Schmidt weiter.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wolfsburger Rat beschloss 2015 die Parkgebührenbefreiung für E-Autos

Die Parkgebührenbefreiung für Elektrofahrzeuge wurde 2015 vom Rat Wolfsburg beschlossen und basierte auf dem Elektromobilitätsgesetz des Bundes. Demnach konnten Elektrofahrzeuge bevorzugt werden. Die Stadt Wolfsburg befreite daraufhin Elektrofahrzeuge (reine Batterieelektrofahrzeuge, von außen aufladbare Hybridelektrofahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge) von der Parkgebühr auf ansonsten kostenpflichtigen Stellplätzen für maximal drei Stunden.

Lesen Sie außerdem:

„Dies war eine von mehreren Maßnahmen der Stadt Wolfsburg, um den Ausbau der Elektromobilität in Wolfsburg zu unterstützen“, erläutert Stadtsprecher Schmidt. Die Gebührenbefreiung wurde jeweils auf etwa zwei Jahre befristet, um die Entwicklung der Elektromobilität und die Bedarfe danach neu zu bewerten. Zuletzt hatte der Rat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2020 einer Verlängerung der Gebührenbefreiung um weitere eineinhalb Jahre zugestimmt. Diese Frist ist nun zum 30. Juni ausgelaufen.

Gebührenbefreiung für E-Autos wurde Ende 2020 letztmalig verlängert

„Es wurde damals bereits offen kommuniziert, dass die Stadtverwaltung diese Regelung letztmalig verlängert und dann auslaufen lassen möchte. Zum damaligen Zeitpunkt bestand bereits die Einschätzung, dass E-Mobilität in Wolfsburg im Jahr 2022 keine Nische mehr ist“, sagt Schmidt.

So ist die Parkregelung in den Nachbarstädten

Wie sieht es in anderen Städten aus? In Braunschweig und im Landkreis Helmstedt sind E-Autos vorerst noch bis zum 31. Dezember 2022 von der Gebührenpflicht beim Parken befreit. Im Landkreis Gifhorn hat es ein solches Angebot nie gegeben.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de