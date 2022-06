Pfefferspray-Attacke am Wolfsburger Hauptbahnhof – Mann verletzt

Wolfsburg. In der Nacht zu Donnerstag sprühte ein Unbekannter einem Mann Pfefferspray ins Gesicht. Außerdem wurden Autos in Mörse und am Hageberg gestohlen.

In der Wolfsburger Bahnhofspassage kam es in der Nacht zu Donnerstag zu einer Auseinandersetzung, wobei ein 31-jähriger Wolfsburger verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hielt sich der 31-Jährige eine halbe Stunde nach Mitternacht mit seiner Partnerin in der Bahnhofstraße in Höhe eines Geschäftes auf. Beide diskutierten lautstark, als ein unbekannter Mann hinzukam. Kurz darauf kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 31-Jährigen und dem Unbekannten. Plötzlich sprühte der unbekannte Mann dem Wolfsburger vermutlich Pfefferspray ins Gesicht und schlug zu. Danach flüchtete der Täter in Richtung eines Parkhauses in der Siegfried-Ehlers-Straße.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der 31-Jährige wurde leicht verletzt und in einem Rettungswagen medizinisch behandelt. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise unter (05361) 46460.

Mehr aus Wolfsburg:

Zwei Autos in Wolfsburg gestohlen

Zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag wurden in Mörse ein schwarzer Audi und im Bereich Hageberg ein grauer VW Transporter gestohlen.

Der Besitzer des vier Jahre alten schwarzen Audi parkte sein Fahrzeug am Dienstagabend auf einem Stellplatz vor seinem Haus. Am Mittwochmorgen stellte er plötzlich fest, dass sein Pkw in der Nacht gestohlen worden war. Der zweite Diebstahl ereignete sich am Mittwoch in der Hermann-Münch-Straße. Der Besitzer eines zu einem Camping Bus umgebauten grauen VW Transporters stellte sein 21 Jahre altes Fahrzeug am Mittwochmorgen auf einen Parkplatz vor dem Uni-Gelände. Als er am späten Nachmittag nach Hause fahren wollte, bemerkte er den Diebstahl.

Zeugen, die in den Tatzeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter (05361) 46460 zu melden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de