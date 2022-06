Julius-Club soll Wolfsburger Kindern Spaß am Lesen bringen

Es darf wieder fleißig gelesen werden: Am Freitag, 1. Juli, startet der Julius-Club („Jugend liest und schreibt“), das große Sommerleseförderprojekt für Kinder und Jugendliche, zum 16. Mal in der Stadtbibliothek. Das Projekt findet in 51 öffentlichen Bibliotheken Niedersachsens statt, richtet sich an Jugendliche im Alter von 11 bis 14 Jahren und soll neben Lesespaß auch den Wortschatz erweitern und das Textverständnis stärken.

„Der Julius-Club begeistert seit vielen Jahren Kinder und Jugendliche und ist ein großartiges Projekt der Bibliotheksarbeit“, sagt Iris Bothe, Dezernentin für Jugend, Bildung und Integration. „Das niedrigschwellige Angebot bringt Kindern und Jugendlichen den Spaß am Lesen nahe und das fördert nachweislich Kreativität, Empathie und Ausdrucksfähigkeit.“

Wolfsburg bietet den Kindern viele Veranstaltungen

Im Mittelpunkt stehen wieder 100 neue Julius-Bücher – spannend, lustig, romantisch oder nachdenklich. „Vom lustigen Buch bis zum Fantasy-Schmöker, Manga, Hörbuch oder Sachbuch ist alles dabei“, heißt es von der Stadt. Viele Bücher seien auch online verfügbar. Außerdem gibt es ein buntes Veranstaltungsprogramm.

So können die Kinder und Jugendliche unter anderem im Bogensport-Club das Bogenschießen ausprobieren, eine Expedition im Stadtwald unternehmen, mit der Upcycling Börse Hannover eine „Leonardo-Brücke“ bauen und aus Getränkekartons etwas Tolles weben. Alle Veranstaltungen sind kostenlos, die Teilnehmerzahl ist aber begrenzt. Anmeldungen sind ab sofort an stadtbibliothek@stadt.wolfsburg.de, unter (05361) 282529 und in der Stadtbibliothek möglich. Alle Infos online auf www.juliusclub.bildungshaus-wolfsburg.de.

