Sandkamp wird ans Glasfasernetz angeschlossen

Sandkamp. Die Arbeiten haben bereits begonnen. Rund 18 Kilometer Kabel sollen in dem Wolfsburger Ortsteil verlegt werden. Aber es gibt Besonderheiten.

Freude in Sandkamp: Auch der Wolfsburger Ortsteil wird an das Glasfasernetz angeschlossen.

Eine gute Nachricht für die Sandkämper, die bislang kein schnelles Internet hatten: Die Stadtwerke und die Wobcom haben mit dem Glasfaserausbau in dem Ortsteil begonnen. Auch dort hatten sich mehr als 40 Prozent der Bürgerinnen und Bürger für die Technologie entschieden, heißt es in der Mitteilung. Stadtwerke und Wobcom wollen noch in diesem Jahr die Tiefbauarbeiten für die Glasfaserinfrastruktur beenden.

Die Planungen und Vorbereitungen seien abgeschlossen und der eigenwirtschaftliche Ausbau könne beginnen. Nach der Einrichtung der Baustellen würden die Tiefbautrassen gegraben sowie Leerrohre und Faserleitungen verlegt. „Die Stadtwerke und die Wobcom profitieren von der umfangreichen Planungskompetenz in der Unternehmensgruppe und der jahrelangen vertrauensvollen Zusammenarbeit aller Projektpartner-Unternehmen“, teilen sie mit.

In Sandkamp werden vier Technikstandorte in Betrieb genommen

Die Netzplanung sei für die einzelnen Stadtteile jedoch sehr komplex. Jeder Stadtteil bringe individuelle Besonderheiten mit sich, die berücksichtigt werden müssten. In Sandkamp sollen rund 18 Kilometer Kabel verlegt und vier Technikstandorte in Betrieb genommen werden, um das Glasfasernetz zu aktivieren.

„Wir freuen uns, jetzt auch in Sandkamp die notwendige Infrastruktur zu schaffen, damit alle Bürgerinnen und Bürger mit dem zukunftsfähigen, stabilen und gigabitfähigen Internet versorgt werden“, erklärt Thomas Schulz, Leiter Vertrieb und Kundenservice bei der Wobcom. Beratung gibt es unter der Nummer (05361) 891155 oder im Kundencenter.

Auch Haushalte in bereits ausgebauten Stadtteilen haben noch Chancen

Auch für alle bereits ausgebauten Stadtteile gelte: Für Haushalte, die bisher noch keinen Vertrag abgeschlossen haben, bestehe weiterhin die Möglichkeit, sich an das Glasfasernetz anschließen zu lassen. Die Wobcom als Betreiberin des Glasfasernetzes würde dafür individuelle Angebote erstellen.

