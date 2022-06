Wolfsburg: Einbrecher werfen Café-Scheibe mit Gully-Deckel ein

Wolfsburg. Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in ein Wolfsburger Café eingedrungen und haben die Ladenkasse mitgehen lassen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wolfsburgs Polizei ermittelt zu einem Ladeneinbruch in der Straße Am Mühlengraben. (Symbolbild)

In der Nacht zu Montag sind unbekannte Täter in ein Wolfsburger Café in der Straße Am Mühlengraben eingebrochen und haben eine Ladenkasse gestohlen. Die Höhe der Beute ist derzeit unbekannt.

Am frühen Montagmorgen entdeckte ein Mitarbeiter die eingeschlagene Scheibe des Cafés und verständigte umgehend den Ladeninhaber. „Bei einer näheren Betrachtung stellte der Inhaber fest, dass ein Gullydeckel in die Scheiben geworfen und die Kasse gestohlen worden war“, berichtet Wolfsburgs Polizei.

Die Ermittler hoffen, dass das Hantieren mit dem Gullydeckel zwischen 22 und 5 Uhr von Zeugen bemerkt wurde und bitten diese, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 4646-0 zu melden.

red

