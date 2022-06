Wolfsburger Zeitreise: Wanderung durch unsere Jurassic-World

Wolfsburg. Wolfsburg ist ein geschichtsloser Ort? Von wegen. Wer wissen will, wie es hier zur Jurazeit aussah, der sollte sich diesen Termin vormerken.

Der Geopark bietet eine Wanderung über den Klieversberg in Wolfsburg an. Auf die erdgeschichtlichen Besonderheiten weist der Waldpädagoge und Geoguide Manfred Hensel hin.

Kaum zu glauben, aber wahr. Wolfsburg hat eine lange Geschichte – und zwar ganz ohne Volkswagen. Noch besser: Die beeindruckende erdgeschichtliche Vergangenheit der Stadt lässt sich erwandern. Nach zwei Jahren Pause bietet der Geopark am Sonntag, den 10. Juli, endlich wieder die geführte Tour „Geologie und Heimatgeschichte“ auf dem Geopfad Klieversberg an.

Historische Steinbrüche und versteinerte Zeitzeugen

Der Geopfad Klieversberg in Wolfsburg ist ein ganz besonderer Pfad: Auf der höchsten Erhebung der Innenstadt können Millionen Jahre alte Reste von Meeresbewohnern gefunden werden. Aus geologischer Sicht ist er ein Relikt von Gesteinen der Jurazeit. Der zertifizierter Waldpädagoge und Geoguide Manfred Hensel erläutert auf anschauliche Weise Besonderheiten der historischen Steinbrüche und begibt sich mit den Teilnehmern auf Spurensuche versteinerter Zeitzeugen. Die Tour ist auch für Kinder ab 7 Jahren geeignet. Los geht es um 13 Uhr auf dem Parkplatz am Theatereingang in Wolfsburg. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel. 05353 3003 oder info@geopark-hblo.de. Die Aktion dauert etwa 2,5 Stunden und ist kostenfrei, um eine Spende wird gebeten.

red

