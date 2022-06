Hier stehen Wolfsburgs niedlichste Verkehrsschilder

Wolfsburg. Die Gänse in Wolfsburg wollen sich partout nicht an die Verkehrsregeln halten. Darum gibt es jetzt Schilder zum Schutz von Mensch und Tier.

Vorsicht Gänse! Am Berliner Ring in Wolfsburg warnt dieses kuriose Schild vor querenden Vögeln.

Mutter, Vater und vier Gänsejunge – wenn ganze Gänsefamilien unvermittelt über den Berliner Ring in Wolfsburg watscheln, kann das Autofahrer schon einmal überraschen und zu Vollbremsungen führen. Damit die Verkehrsteilnehmer von vornherein vorsichtiger fahren, stehen auf Höhe des Schillerteichs neuerdings Gänse-Warnschilder.

Sie wurden vor zwei Wochen am Berliner Ring aufgestellt, an der Schlosskreuzung sogar schon im April. Stehen bleiben sollen sie bis Ende September. „Da sich die Gänse in diesem Zeitraum in der Mauser befinden und auf der Suche nach Futterplätzen ,zu Fuß’ die Straße queren“, erklärt Christiane Groth aus der Stadt-Pressestelle. „Die Beschilderung soll die Verkehrsteilnehmenden auf die Gefahren des ,Wildwechsels’ hinweisen und auf spontane Bremsmanöver der Vorausfahrenden vorbereiten.“

Auf Facebook sorgten die Schilder bereits für Amüsement. Aber auch für eine Frage: Wie kommen die Gänse über den rund um den Schillerteich aufgestellten Gänsezaun? Das ist ganz einfach. Der Zaun hat Lücken für Spaziergänger und Fahrradfahrer. Und die finden nicht nur die Menschen, sondern auch die Graugänse.

An Wolfsburgs Straßen stehen jetzt Gänse-Warnschilder

Lückenhaft war indes bislang auch die Aufmerksamkeit der Autofahrer. Der Versuch, sie mit den herkömmlichen Wildwechsel-Schildern mit dem springenden Hirsch für die Gefahr durch Wildgänse zu sensibilisieren, scheiterte kläglich. Logischerweise schenkten die Verkehrsteilnehmer diesen Verkehrsschildern wenig Beachtung. Vermutlich, da sie das Risiko durch Rotwild mitten in der Stadt als eher gering einschätzten.

„Um konkret auf die Gefahr durch Gänse und damit auch auf den Umstand hinzuweisen, dass diese kleineren Tiere durch vorausfahrende Kfz verdeckt werden, wurde die neue Beschilderung zwischen der Verkehrsbehörde und dem Baulastträger abgestimmt“, so Pressereferentin Groth. Bis September wird sich zeigen, ob die rot umrahmte Gans die Autofahrer dazu bringt, Sicherheitsabstand zu den Wagen vor ihnen und den Fuß dicht an der Bremse zu halten.

