Schiff MS Wissenschaft ankert noch bis Sonntag in Wolfsburg

Wie funktioniert eigentlich Forschung? Vom 17. bis 20. Juni macht das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft Halt in Wolfsburg und gibt Einblicke in den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess. Das Schiff legt an der Fußgängerbrücke zur Autostadt an, der Eintritt ist frei.

Ausstellung nimmt Wissenschaft unter die Lupe

Die Ausstellung an Bord beschäftigt sich mit der Wissenschaft selbst: Wie erforscht man das Universum, die Tiefsee oder gesellschaftlichen Zusammenhalt? Mit welchen Werkzeugen und Methoden sammeln Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Daten? Welchen Herausforderungen begegnen Forschende bei ihrer Arbeit? Und was motiviert sie, zu forschen? Im Wissenschaftsjahr 2022 – Nachgefragt! zeigt die MS Wissenschaft außerdem, wie Forscherinnen und Forscher arbeiten.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Im Bauch des umgebauten Frachtschiffs nehmen interaktive Exponate die Besucherinnen und Besucher mit auf eine Expedition in die Arktis, zeigen, wie die Zukunft erforscht werden kann, und ermöglichen es, den Einfluss von Waldrodungen oder Vulkanausbrüchen auf das Klima zu simulieren.

Partizipative Exponate bieten den Besucherinnen und Besuchern zudem die Möglichkeit, selbst Fragen für die Wissenschaft zu stellen, sich mit den Fragen der anderen Ausstellungsgäste auseinanderzusetzen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Ausstellung informiert auch darüber, wie Bürgerinnen und Bürger selbst zur Wissenschaft beitragen können, indem sie sich an Citizen-Science-Projekten beteiligen.

Verschiedene Exponate werden in der Ausstellung gezeigt. Foto: Helge Landmann / regios24

Science-Café im Phaeno Wolfsburg

Begleitend dazu findet ein Science-Café statt. Im Science Café treffen sich am Sonntag, 19. Juni, Wissenschaftler und Interessierte im Ideenforum des Phaeno. In entspannter Atmosphäre bei Kaffee, Tee und Keksen wird über die hochaktuelle Forschung zu den klimatischen Veränderungen auf der Erde gesprochen.

Hochmoderne Satellitentechnik kann Massenveränderungen auf der Erde „wiegen“ und dadurch Klimaveränderungen erfassen. Über das spannende Thema ihres Sonderforschungsbereichs TerraQ informieren Dr. Vitali Müller und Laura Müller (Max-Planck-Institut und Leibniz Universität Hannover) sowie Viviana Wöhnke (HafenCity Universität Hamburg) am Sonntag. Die Wissenschaftler zeigen mit ihrer Forschung, wie viel Tonnen Eis in Grönland jährlich abschmelzen, wie viel Wasser die Ozeane gewinnen und um wie viel leichter bestimmte Regionen bei Dürre werden, weil das Wasser fehlt.

Das Café wird zweimal täglich von 13.30 bis 14 Uhr und 16 bis 16.30 Uhr geöffnet sein. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei. Das Science-Café am 18. Juni entfällt krankheitsbedingt.

Unterwegs im Auftrag des Bundesministerium für Bildung und Forschung

Die MS Wissenschaft tourt im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung durch Deutschland. Wissenschaft im Dialog (WiD) realisiert die Ausstellung mit Unterstützung der hinter WiD stehenden Wissenschaftsorganisationen. Die Exponate kommen direkt aus der Forschung und werden zur Verfügung gestellt von Instituten der Fraunhofer-Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft, Leibniz-Gemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft und DFG-geförderten Projekten, Hochschulen sowie weiteren Partnern. Die Ausstellung wird für Besucherinnen und Besucher ab zwölf Jahren empfohlen.

Halt der MS Wissenschaft in Wolfsburg

Anlegestelle: An der Fußgängerbrücke zur Autostadt, Stadtseite

Öffnungszeiten: 17. – 20. Juni, 10 – 19 Uhr

Anmeldung für Gruppen und Schulklassen: Für Gruppen ab zehn Personen ist eine Anmeldung unter der jeweiligen Station auf ms-wissenschaft.de/tour erforderlich. Die Ausstellung ist geeignet für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren. Termine für Schulklassen sind bereits ab 9 Uhr buchbar.

Kostenlose Führungen durch die Ausstellung

Täglich 17 Uhr; am Wochenende sowie feiertags um 11 Uhr und 17 Uhr

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de