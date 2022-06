Landtagswahl im Oktober: Stadt Wolfsburg sucht 240 Wahlhelfer

Die Stadt Wolfsburg sucht laut einer Mitteilung aktuell noch etwa 240 Wahlhelfer und -helferinnen für die Landtagswahl am 9. Oktober. Insgesamt werden 1040 Ehrenamtliche benötigt. Interessierte Wahlberechtigte müssen am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben und die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen.

Die ehrenamtliche Tätigkeit wird in einem der 103 Wahllokale in den Stadt- und Ortsteilen oder in einem der 26 Briefwahllokale erfolgen. Nach Schließung der Wahllokale erfolgt dann durch den gesamten Wahlvorstand die Auszählung der Stimmzettel und die Feststellung des Wahlergebnisses in dem jeweiligen Wahlbezirk.

Ehrenamtliche Wahlhelfer: So ist eine Anmeldung möglich

Wahlhelfer erhalten in Wolfsburg je Wahl eine Entschädigung in Höhe von 50 Euro, als Wahlvorsteher 60 Euro. Anmeldungen werden entgegengenommen über das Servicecenter der Stadt Wolfsburg unter der Behördenrufnummer 115 oder über das Online-Formular „Ehrenamtliche Wahlhelfer“ beziehungsweise formlos über E-Mail an wahlhelfer@stadt.wolfsburg.de.

