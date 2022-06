Auf Diebeszug in Designer Outlets: Polizei Wolfsburg sucht Paar

Die Wolfsburger Polizei sucht ein Pärchen, das Anfang des Jahres in den Designer Outlets auf Diebeszug war. Der Mann und die Frau sollen in einem dortigen Geschäft am 19. März gegen 18 Uhr eine unbeaufsichtigte Einkaufstüte entwendet haben. Die Tüte gehörte einem 16-jährigen Kunden, der mit seinem Vater dort einkaufte. Neben diversen Bekleidungsstücken befand sich auch sein Mobiltelefon in der Einkaufstüte. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

Eine Überwachungskamera hat das Pärchen bei der Begehung der Tat aufgezeichnet. Beide Täter trugen eine FFP2-Maske. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Personen unter (05361) 46460. red

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr aus Wolfsburg:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de