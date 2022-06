Comedy-Marathon: „Komische Nacht“ in Wolfsburg

Wolfsburg. Die nächste „Komische Nacht“ steigt am 20. September in sieben Wolfsburger Lokalen. Welche Künstler diesmal mit von der Partie sind.

Die „Komische Nacht“ ist eines der erfolgreichsten Live-Comedy-Formate in Deutschland. Am Dienstag, 20. September, ist es auch in Wolfsburg wieder so weit. Mit von der Partie sind sieben Künstler.

Dittmar Bachmann, Don Clarke, Drew Portnoy, Florian Simbeck, Lisandra Bardél, Mia Pittroff und Nito Torres treten nach Angaben der veranstaltenden Agentur „MITUNSKANNMAN.REDEN“ an sieben Spielorten auf: Café & Bar Celona, Café Schrill, Lido im Hallenbad, Lindenhof Nordsteimke, Occhipinti-Restaurant, Strike-Club Lounge 30 und Zum Tannenhof.

Comedy-Marathon läuft schon seit mehr als zehn Jahren

In Zusammenarbeit mit mehreren Gastronomen präsentiert die Agentur an dem Abend verschiedene Comedians und andere Spaßmacher*innen, die ihr Publikum abwechslungsreich und kurzweilig durch den Abend begleiten. Bekannt durch Auftritte im Quatsch Comedy Club, bei Nightwash und der Komischen

Auch Lisandra Bardél tritt am 20. September bei der Komischen Nacht in Wolfsburg auf. Foto: Julia Feldhagen/Sat.1, Agentur MITUNSKANNMAN.REDEN

Nacht, versprechen die Künstler und Künstlerinnen einen gelungenen Abend in geselliger Runde bei Essen und Trinken.

Der einzigartige Comedy-Marathon läuft bereits seit mehr als zehn Jahren in mittlerweile mehr als 40 deutschen Städten. Die Komische Nacht bietet einen Querschnitt durch die aktuelle Comedyszene in Deutschland. In jedem Laden treten an einem Abend mehrere Comedians jeweils etwa 20 Minuten lang auf.

Bei der „Komischen Nacht“ ziehen Künstler in Wolfsburg von Lokal zu Lokal

Das Besondere: Bei der Komischen Nacht müssen nicht die Besucher*innen von Lokal zu Lokal wandern, um verschiedene Comedians sehen zu können, sondern jeder Gast kauft sich eine Eintrittskarte für sein Lieblingslokal. Die Künstler*innen sind es, die von Club zu Club ziehen. Für sein Eintrittsgeld erhält man so ein abendfüllendes Programm.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr, der Einlass erfolgt je nach Lokal ab circa 18 Uhr. Karten gibt es in den beteiligten Lokalen und auf www.komische-nacht.de.

red

