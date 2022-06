Wolfsburg. 8500 Unterschriften haben die Zanders aus Vorsfelde und ihre Mitstreiter für einen Mietenstopp in Wolfsburg gesammelt. Schön war es nicht immer.

Wohnen in Wolfsburg Für Mietenstopp in Wolfsburg: 8500 Menschen haben unterschrieben

Fast elf Monate lang haben Doris und Wilfried Zander Unterschriften für einen Mietenstopp gesammelt. Nun haben sie und einige Mitstreiter von der Mieterinitiative Wolfsburg ihr Ziel erreicht: Am vergangenen Mittwoch setzte ein Unterzeichner in Sülfeld die 8500. Unterschrift auf die Liste.

„Wir waren in allen Stadt- und Ortsteilen“, resümiert Doris Zander die im August 2021 gestartete Unterschriftensammlung. In den letzten vier Wochen intensivierten ihr Mann und sie die Anstrengungen noch einmal und klingelten jeden Tag an Wolfsburger Haus- und Wohnungstüren, einschließlich samstags. „Das war heftig“, sagt die Vorsfelderin. Gerade bei den letzten Sammlungen hätten einige Eigenheimbesitzer sie wie Menschen zweiter Klasse behandelt.

Als Teil der Mieterinitiative Wolfsburg wollen die Zanders einen Mietenstopp bei der städtischen Wohnungsgesellschaft Neuland erstreiten. Sie selbst politisierten sich, als die Adler-Gruppe die Modernisierung ihres Wohnblocks im Potsdamer Weg und anderer Mietshäuser in Vorsfelde plante. Inzwischen hat die LEG die Immobilien übernommen.

Dass nicht nur LEG-Mieter Sorgen plagen, sondern auch Mieter anderer Wohnungsgesellschaften, bekamen die Zanders bei ihrer Unterschriftensammlung hautnah mit. Zander spricht von „krassen Schicksalen“: von Mietern, die in verschimmelten Wohnungen leben, von Eltern, die mit drei Kindern vergeblich eine größere Bleibe suchen, von Witwen, die sich im Alter noch einmal einen Job suchen müssen. „Das sind Dinge, die brennen sich ein“, sagt Doris Zander.

Einen hohen Papierstapel mit Unterschriften für einen Mietenstopp will Doris Zander nach den Sommerferien im Rathaus übergeben. Foto: Doris Zander / Privat

Mit dem Einwohnerantrag, für den so viele Unterschriften zusammenkamen, soll sich jetzt der Wolfsburger Rat beschäftigen. „Ich werde nächste Woche im Büro von Oberbürgermeister Weilmann anrufen und um einen Termin nach den Sommerferien bitten. Dann werden wir die Unterschriften übergeben“, kündigt Zander an.

Am 18. Juni sammeln die Zanders Unterschriften mit Victor Perli

Bis es so weit ist, hat die kämpferische Mieterin ungewohnt viel Zeit. „Ich lebe jetzt erstmal“, freut sie sich. Die Zanders wollen mehr Radtouren unternehmen und endlich wieder mit dem Wandern anfangen.

Vorher aber werden sie noch einmal Unterschriften sammeln: Am Samstag, 18. Juni, kommt der Bundestagsabgeordnete Victor Perli nach Wolfsburg, um mit den Zanders und Vertretern von mehreren Kreisverbänden der Linken zwei Stunden lang „als Sahnehäubchen“ weitere Unterzeichner für den Einwohnerantrag zu akquirieren. Ab 10.30 Uhr wollen sie vom Hollerplatz ausschwärmen. „Ich habe schon Gebiete eingeteilt“, sagt Doris Zander.

