Detmerode: Vier Männer schlagen und treten auf Opfer ein

Wolfsburg. Am Montagabend haben vier Täter einen 23-Jährigen aus seinem Auto gezerrt und auf ihn eingeprügelt. Wolfsburgs Polizei nahm die Männer fest.

Im Wolfsburger Ortsteil Detmerode haben vier Männer am Montagabend einen 23-Jährigen in seinem Auto angegriffen – und den Mann schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Wolfsburger Polizei dürften familiäre Streitigkeiten der Grund für die „körperliche Auseinandersetzung“ sein.

Nach Aussagen von Beteiligten und Zeugen war das 23 Jahre alte Opfer gegen 20.16 Uhr mit seinem Auto im Kurt-Schumacher-Ring unterwegs und wurde zunächst unbemerkt von den vier Beschuldigten im Alter von 21 bis 33 Jahren in einem weißen Mercedes verfolgt.

Als das Opfer sein Fahrzeug stoppte, griffen die vier Täter den Mann in seinem Pkw an. Dabei attackierten die Beschuldigten den Pkw mit „verschiedenen, gefährlichen Gegenständen“, so die Polizei. Dem Opfer gelang es zunächst, sich im Fahrzeug einzuschließen, woraufhin einer der Täter die Scheibe der Fahrerseite zerstörte und die Türen des Fahrzeugs öffnete.

Wolfsburg: Vier Männer zerren Opfer aus dem Auto und prügeln auf ihn ein

Die Beschuldigten zerrten daraufhin das Opfer aus dem Fahrzeug, schlugen und traten gemeinschaftlich auf den 23-Jährigen ein. Als mehrere Anwohner und Zeugen hinzukamen, ließen die vier Täter von ihrem Opfer ab und flüchteten in ihrem weißen Mercedes.

Zeugen hatten zwischenzeitlich die Polizei alarmiert und den Beamten das Kennzeichen des flüchtigen Mercedes mitgeteilt.

Der Wagen konnte wenig später auf der Autobahn 39 in Höhe Salzgitter gestoppt und die vier Insassen vorläufig festgenommen werden. Das Opfer wurde mit schweren Verletzungen in das Wolfsburger Klinikum gebracht, wo der Mann zunächst stationär aufgenommen wurde.

Die Polizei hat Opfer- und Täterfahrzeuge beschlagnahmt und abschleppen lassen.

Wolfsburgs Polizei bittet um Hinweise und weitere Aufnahmen der Tat

Wolfsburgs Beamten bitten darum, dass Zeugen, welche die Auseinandersetzung beobachtet oder auch Fotos und Videos gefertigt haben, sich bei den Ermittlern des 1. Fachkommissariats in der Heßlinger Straße zu melden. Rufnummer: (05361) 46460.

Thomas Figge, Sprecher der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt, sagt: „Diese Aufnahmen sind als Beweismittel für das Strafverfahren von erheblicher Bedeutung. Bitte lassen sie diese Aufnahmen der Polizei zukommen und senden sie diese an: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de.“

Die Ermittlungen der Wolfsburger Polizei dauern an.

