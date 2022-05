Wolfsburg. Unschön geweckt wurde in der Nacht zum Samstag ein Autobesitzer in Nordsteimke: Er erfuhr um 4 Uhr morgens, dass sein Audi gestohlen wurde.

Mit dem richtigen Werkzeug lässt sich ein Autoschloss ganz schnell knacken. Am Wochenende traf es einen Autobesitzer in Wolfsburg-Nordsteimke.

Blaulicht Schreck in der Nacht: Autodiebe schlagen in Nordsteimke zu

Von der Hofeinfahrt wurde einem 58-jährigen Wolfsburger in der Nacht zum Samstag sein Audi A4 gestohlen.

Der Mann hatte den Wagen am Freitagabend auf seinem Grundstück in der Straße Westerlangen in Nordsteimke abgestellt. Gegen 4.10 Uhr weckte ihn sein Schwiegersohn, um ihn darauf aufmerksam zu machen, dass das Auto nicht mehr vor dem Haus stand.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Polizei hofft auf Zeugen: Wer in der Nacht in der Gegend verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder Hinweise zum Verbleib des Audi geben kann, wird gebeten, sich unter (05361) 46464-0 mit der Polizei Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

Polizei sucht Autodiebe und Einbrecher

Hinweise erbittet die Polizei auch zu einem Einbruch, der sich am Freitag oder am Wochenende in der Benzstraße ereignete. Dort sind Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag- und Sonntagmittag in die Büroräume einer Firma eingebrochen.

Eine Reinigungskraft entdeckte am Sonntag, dass ein Fenster aufgehebelt worden war. Als sie die Büroräume betrat, stellte sie zudem fest, dass jemand Türen aufgebrochen und offenkundig sämtliche Räumlichkeiten durchsucht hatte. Ob die Einbrecher etwas mitgenommen haben und, wenn ja, was, ist noch Gegenstand von Ermittlungen.

Fakt ist laut einer Polizeimeldung jedoch, dass die Täter einen Sachschaden von mindestens 2000 Euro anrichten. Die Polizei hat den Tatort aufgenommen und hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben. Zeugen können sich auch in dieser Sache an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße wenden, (05361) 4646-0.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de