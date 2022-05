Wolfsburg. Die Innungs-Obermeister stimmten für den Malermeister aus Wolfsburg. Der sieht große Herausforderungen in der Zukunft.

Der in einer Position neue Vorstand der Kreishandwerkerschaft Helmstedt-Wolfsburg mit (von links) Geschäftsführer Claudius Nitschke, Jochen Angerstein, Diethelm Mislak, Martin Bauermeister, Reinhold Scholz, Heinz Bottke und Stephan Trodtfeld.

Innungs-Obermeister Scholz bleibt an der Wolfsburger Handwerker-Spitze und warnt

Reinhold Scholz bleibt für weitere drei Jahre Kreishandwerksmeister in Wolfsburg. Die Mitgliederversammlung der Innungs-Obermeister, in der Kreishandwerkerschaft Helmstedt-Wolfsburg organisiert, bestätigte Reinhold Scholz einstimmig im Amt. In seinem Bericht ging der alte und neue Kreishandwerksmeister auf aktuelle, aber auch sich anbahnende Herausforderungen für das Handwerk ein.

Es war die erste Versammlung in Präsenz seit Corona. Scholz zollte dem Team Respekt für die „Übersetzung“ der immer wieder veränderten Corona-Verordnungen. Es sei eine schwierige Zeit gewesen, allerdings befinde sich das Handwerk aktuell oder weiterhin in einer ganz gefährlichen Lage. Materialmangel, Probleme bei der Finanzierung, steigende Zinsen und die Inflation würgen, so sieht das Scholz, den Bauboom, den man erlebt habe, ab.

Die Durchfaller- und Abbrecherquoten steigen bei den Handwerkern

Unbehagen bereitet ihm eine steigende Durchfallerquote bei den Gesellenprüfungen. Diese Tendenz sei zum Teil sicher auf Corona zurückzuführen, allerdings nicht nur. „Das müssen wir sehr genau beobachten“, so Scholz. Auch eine steigende Abbrecherquote stelle er fest. Themen, die er angehen will. Gleichwohl hielten sich die Prüflingszahlen auf einem stabilen Niveau.

Im laufenden Jahr macht der Malermeister Scholz schwache Bewerbungszahlen aus. Das gelte sowohl für das Handwerk als auch für kaufmännische Berufe. Aus dem Rund der Obermeister kam der Hinweis auf den „Mainstream“, der in Wolfsburg vorherrsche, heißt: Viele junge Menschen suchten ihr Glück bei Volkswagen. Scholz konterte: „In unserer Region drängen in diesem Jahr etwa 3700 Schülerinnen und Schüler auf den Markt.“ VW stelle aber nur 500 bis 600 junge Menschen ein. „Wo bleibt der große Rest?“, fragte Scholz. Das müsse man nun aufschlüsseln.

Der Vorstand der Kreishandwerker ist nahezu unverändert

Es gibt viel zu tun für den auf einer Position neuen Vorstand: In Helmstedt bleibt Martin Bauermeister Kreishandwerksmeister, Stellvertreter sind Heinz Bottke in Helmstedt und Diethelm Mislak in Wolfsburg. Die Beisitzer heißen Jochen Angerstein (Scheppau) und Stephan Trodtfeld (Wolfsburg).

red

