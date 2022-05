Das Wolfsburger Programm für die Sommerferien steht

Die Jugendförderung der Stadt Wolfsburg hat das Sommerprogramm vorgestellt. Unter anderem geht es an die Mecklenburgische Seenplatte.

Viele Kinder und Jugendliche fiebern auf den Beginn der Sommerferien hin und freuen sich auf die freie Zeit. Die Wolfsburger Jugendförderung hat auf der Website www.ferien-wolfsburg.de die Sommerferienangebote freigeschaltet und läutet damit das Sommerferienprogramm „Wolfsburger Ferienspaß“ offiziell ein, wie die Stadt mitteilt.

„Gemeinsam mit den verschiedenen Wolfsburger Jugendverbänden, Vereinen und Institutionen stellen wir ein buntes und vielfältiges Ferienprogramm auf die Beine“, erläutern Petra Dörnbach, Fachgebietsleiterin Ferien der städtischen Jugendförderung, und Ferienkoordinator Steffen Kirsch. Die Jugendförderung freut sich, in den Sommerferien unter anderem die „Aufladbar“ am Allersee vom 15. bis zum 24. Juli für Jugendliche und junge Erwachsene anbieten zu können. Mit dem Programm „Abenteuer Wildnis“ geht es mit der Jugendförderung vom 17. bis zum 22. Juli an die Mecklenburgische Seenplatte.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Für Jugendliche bietet die Jugendförderung auch eine Tour nach Italien an

International wird es auch: 14- bis 21-Jährige können sich vom 29. Julis bis zum 8. August auf einen Road Trip nach Italien begeben. Vom 15. bis zum 19. August ist der „Zirkus Showkolade“ in Wolfsburg, ein Mitmach-Zirkus im Bürgerpark Detmerode für 8- bis 12-Jährige. Zudem ist das Jugendzentrum im FBZ Westhagen die ganzen Ferien über für Jugendliche geöffnet.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Der Ferienkalender, der im Internet unter www.unser-ferienprogramm.de/wolfsburg einsehbar ist und unter dem Titel „Wolfsburger Ferienspaß“ steht, soll sich in den kommenden Wochen durch die verschiedenen Ferienanbieter weiter füllen. „Es lohnt sich immer wieder, auf die Seite zu klicken und zu schauen, ob es neue Angebote gibt“, teilt die Stadt mit.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de