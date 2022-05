Kids Days und verkaufsoffener Sonntag im Wolfsburger Outlet

Auch in diesem Jahr kommen zu den Kids Days Maskottchen in die Designer Outlets nach Wolfsburg.

Am Wochenende gehören die Designer Outlets den Kindern: Von Freitag, 27. Mai, bis einschließlich Sonntag, 29. Mai, finden dort wieder die schon traditionellen Kids Days statt. „Nachdem aufgrund der Pandemie die Kids Days teilweise ausfallen mussten oder deutlich reduziert wurden, freut sich das Outlet Center am Nordkopf auf dieses Wochenende“, heißt es in der Mitteilung.

Wie in den vergangenen Jahren soll auch in diesmal wieder jede Menge Programm am Nordkopf für Groß und Klein geboten werden. Neben lokalen Maskottchen wie Wölfi vom VfL Wolfsburg und Garry Glasfaser dürfen sich die Gäste des Outlets auch wieder auf Stars wie Biene Maja und Willi am Samstag, 28. Mai, oder Tom und Jerry am Sonntag, 29. Mai, freuen. Die Maskottchen sollen für die Gäste für Bilder zur Verfügung stehen. Die Zeiten der Maskottchen sind auf der Website unter www.designeroutlets.com zu finden.

Die Designer Outlets haben sich einiges einfallen lassen

Neben den Maskottchen soll es auch für die Kunden des Outlets jede Menge Aktivitäten geben: So könnten sich die kleine Gäste auf Ballonmodellage freuen, eine Hüpfburg des VfL Wolfsburg, Airbrush-Tattoos für Kinder, Glückräder und vieles mehr soll geboten werden. „Wir freuen uns, dass wir unser Kinderfest wieder in vollem Umfang stattfinden lassen können und dass so viele Partner wie der VfL Wolfsburg sich wieder vor Ort präsentieren“, erklärt der Center-Manager Michael Ernst.

An allen drei Tagen – inklusive dem verkaufsoffenen Sonntag am 29. Mai von 13 bis 18 Uhr – wird das Outlet Center in ein Festival-Gelände für Kinder verwandelt. Alle Infos und Details zu den Kids Days gibt es unter www.designeroutlets.com.

