Touren, Ausflüge: Ausgewählte Tipps für Himmelfahrt in Wolfsburg

Wolfsburg. Am 26. Mai ist Herrentag und Feiertag. Wir haben Ideen für Unternehmungen und Ausflüge in Wolfsburg zusammengetragen. Eine Übersicht.

Am Donnerstag, 26. Mai, ist Feiertag. Die einen zieht es an Himmelfahrt traditionell mit dem Bollerwagen und Freunden in die Natur, die anderen nutzen die Zeit für Ausflüge mit der Familie.

traditionell mit dem und Freunden in die Natur, die anderen nutzen die Zeit für mit der Familie. Sie wissen noch nicht, was Sie unternehmen möchten? Wir geben ausgewählte Tipps für Ausflüge und Unternehmungen in Wolfsburg.

für Ausflüge und in Wolfsburg. Ob Hüpfburgen-Spaß in Detmerode, Radtour durch den Ilkerbruch, Stand-Up-Paddling auf dem Allersee oder waghalsige Sprünge im Wake-Park: Für jeden ist etwas dabei. Wer dem Wetter nicht traut, findet auch Ideen für Erlebnisse in Innenräumen.

Am Donnerstag hält es vermutlich kaum einen zu Hause. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie sind die meisten Maßnahmen aufgehoben. Der Himmelfahrtstag lässt sich also wieder unbeschwert genießen. Die einen ziehen mit dem Bollerwagen los, andere nutzen den Tag mit der Familie oder Freunden. Wandern, Klettern oder Baden – wir haben ausgewählte Tipps und Ideen für Ausflüge und Unternehmungen in Wolfsburg für Sie zusammengetragen. Eine Übersicht.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bollerwagen-Tour und Vatertagsparty: Tipps für die Herrenrunde

Das war 2019: Junge Männer auf Vatertagstour, der Bollerwagen ist mit Bier gefüllt. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie sind die meisten Maßnahmen gefallen. Der Himmelfahrtstag lässt sich wieder unbeschwert genießen. Foto: Peter Steffen / picture alliance/ dpa

Vatertagstour: Bollerwagen, Bier und Bratwurst gehören für viele Männer am Himmelfahrtstag dazu. Am Donnerstag ist nämlich auch Vatertag. Traditionell ziehen die Wolfsburger dann mit Bollerwagen durch die Natur. Wer trinken möchte, sollte allerdings einen Bogen um den Allerpark machen. Dort herrscht auch in diesem Jahr wieder von 6 bis 22 Uhr ein striktes Alkoholverbot. Das bedeutet: Bier, Schnaps und Wein dürfen weder konsumiert noch mitgeführt werden. Gastronomie und Schützenfest sind ausgenommen.

Die Einhaltung des Alkoholverbots wollen Sicherheitsdienst und Ordnungsamt verstärkt kontrollieren. Auch die Polizei zeigt im Allerpark und an den anderen Brennpunkten im Stadtgebiet Präsenz. Polizeisprecher Thomas Figge hofft, dass niemand über die Stränge schlägt: „Wir appellieren an die Menschen, dass sie die Grenzen in Bezug auf Alkohol nicht überschreiten.“

Vatertagsparty: Im Kolumbianischen Pavillon am Allersee wird schon am Mittwochabend in den Vatertag gefeiert. Ab 21 Uhr legt dort ein DJ auf, es gibt noch Tickets für die Vatertagsparty. Zum Vatertag hat auch das Bowling-Center „Strike“ im Allerpark ein Programm auf die Beine gestellt. Fröhliche Männerrunden können sich am Donnerstag ab 10 Uhr vergnügen. Um 12 Uhr startet ein Grillbuffet, im Biergarten legt auch ein DJ auf.

Phaeno, Planetarium, Autostadt: Tipps für die ganze Familie

Grillen: Besonders beliebt bei Familien ist der Allerpark für ein Picknick. Erlaubt ist das Grillen dort aber nur an fünf Standorten: am Südufer an der Schutzhütte, auf der Grünfläche zwischen Kolumbianischem Pavillon und DLRG, auf dem „Thing-Platz“ nördlich des Beachvolleyballfeldes, auf der Splitfläche zwischen Volkswagen-Arena und Arena-See sowie auf der Grünfläche nördlich des Arena-Sees. Ein weiterer Grillplatz ist in der Nähe des VW-Bads am Berliner Ring eingerichtet. Er steht zur freien Nutzung bereit. Gegrillt werden darf für maximal drei Stunden zwischen 10 und 22 Uhr. Offenes Feuer ist nicht erlaubt und auch laute Musik sollte vermieden werden.

Bis 23 Uhr drehen sich am Donnerstag die Fahrgeschäfte auf dem Wolfsburger Schützenfest-Rummel. Foto: Helge Landmann / regios24

Schützenfest: Im Allerpark drehen sich am Donnerstag auf dem Volks- und Schützenfest ab 14 Uhr wieder die Fahrgeschäfte. Bis 23 Uhr haben die Buden geöffnet. Das Programm im Festzelt: Schützenfestessen (10 Uhr) und After-Show-Party mit DJ Toni (18 Uhr). Der Eintritt ist frei. Alle Infos zum Schützenfest finden Sie hier.

Open-Air-Gottesdienst: Um 10 Uhr feiert der Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen an Himmelfahrt einen Open-Air-Gottesdienst auf dem Klieversberg – direkt neben der Porschehütte. Für Kinder gibt es ein Extra-Programm mit Diakonin Angelika Behling.

Piraten-Kinderland: Am Himmelfahrtstag eröffnet nach zwei Jahren Corona-Pause auch das Piraten-Kinderland auf dem Detmeroder Markt. Die Kinder erwartet ein großes Areal mit vielen Stationen, darunter Hüpfburgen, Piratenparcours, Riesenrutsche, Kletterberg und Slackline. Kinder von 1 bis 17 Jahren zahlen 9 Euro Eintritt, Erwachsene 3 Euro. Feiertags kann von 11 bis 19 Uhr getobt werden.

Tiergehege: Einen Zoo hat Wolfsburg zwar nicht, dafür können Kinder im Tiergehege auf dem Klieversberg Tiere beobachten. Um die 130 Exemplare haben in dem Tierpark, der direkt neben dem Klinikum und dem Ehrenmal in der Nähe der Porschehütte liegt, ein Zuhause gefunden. Das Tiergehege hat von 8.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Weitere Infos: www.tiergehege-wolfsburg.de.

Escape Room: Wer dem Wetter nicht traut, findet in Wolfsburg jede Menge Freizeitangebote in Innenräumen: Beim Besuch des Escape Rooms „Escape City“ in der Lessingstraße können sich Gruppen zum Beispiel in themenbezogenen Räumen zusammen einschließen lassen. Das Ziel: In einer vorgegebenen Zeit müssen die Teilnehmer versuchen, sich aus dem Raum zu befreien. Tickets gibt es online unter: www.escape-city.de/wolfsburg.

Planetarium: Im Planetarium Wolfsburg gehen Familien mit Kindern an Himmelfahrt auf Entdeckungsreise. Das Sternentheater hat ein buntes Feiertagsprogramm mit verschiedenen Shows auf die Beine gestellt. Ab 11.30 Uhr startet das Märchen „Der Mond“ frei nach den Gebrüdern Grimm. Um 13 Uhr läuft im Kuppelsaal „Polaris und das Geheimnis der Polarnacht“. Um 14.30 Uhr startet die Show „Space Park 360“, in der digitale Achterbahnfahrten über alle Planeten möglich sind. Den Abschluss macht um 16 Uhr die Show „Auroras – Geheimnisvolle Lichter des Nordens“. Weitere Infos: www.planetarium-wolfsburg.de.

Phaeno: An verschiedenen Experimentierstationen können kleine und große Besucher am Donnerstag im Phaeno am Nordkopf ihre Sinne auf die Probe stellen. Das Science-Center hat am Feiertag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Erfinderwerkstatt lädt um 15 Uhr außerdem zum Basteln eines Langstreckenrenners aus Papier und Pappe ein. Weitere Infos: www.phaeno.de.

Autostadt: Hoch hinaus geht es für Kinder in der Riesenrutsche in der Autostadt. Zudem laden die Spielgeräte und Klettergerüste im Bereich des Kundencenters und am Zeithaus zum Balancieren, Schaukeln und Hangeln ein. Auch die Markenpavillons haben am Feiertag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Infos: www.autostadt.de.

Lesen Sie auch:

Klettern, Baden, Wandern: Tipps für die Sportlichen

Tobias Gerressen testete bereits einige waghalsige Sprünge im Wake-Park Wolfsburg. Foto: Helge Landmann / regios24 (Archiv)

Wake-Park: Für alle, die sich sportlich betätigen möchten, gibt es in Wolfsburg zahlreiche Möglichkeiten. Im Allerpark können Anfänger und Fortgeschrittene zum Beispiel auf der 588 Meter langen Wasserskiliftanlage ihre Runden drehen. Es gibt Stunden- und Tagestickets. Geöffnet ist bis 19 Uhr. Weitere Infos: www.wake-park.de.

Stand-up-Paddling: Mit dem Brett übers Wasser schweben ist beim Stand-up-Paddling auf dem Allersee möglich. Wer kein eigenes Board besitzt, kann den Ausleih-Service des Hochseilgartens „Monkeyman“ im Allerpark nutzen. Dort stehen Einzelboards sowie ein Monster-Board für vier Personen zur Verfügung. Infos: www.monkeyman.eu.

Klettern: Hoch oben in den Bäumen kommen im Hochseilgarten Kletterbegeisterte auf ihre Kosten. Im Kletterpark können sie über Holzbrücken balancieren und sich an Seilkabeln entlanghangeln. Christi Himmelfahrt hat „Monkeyman“ ab 10 Uhr geöffnet. Für Kinder gibt es auch einen Niedrigseilgarten. Weitere Infos: www.monkeyman.eu.

Baden: Wenn das Wetter mitspielt, bietet sich eine Abkühlung im Wasser an. Das VW-Bad und das Freibad Fallersleben öffnen Himmelfahrt von 8 bis 20 Uhr, das Freibad Almke von 9 bis 19 Uhr. Wer kleine Kinder hat, kann auch auf den Wasserpark Hehlingen ausweichen. Feiertags ist von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Eine Alternative bietet der Allersee mit Sandstrand. Im Badeland versprechen Rutschen und Wellenbecken viel Badespaß. Weitere Infos: www.wolfsburg.de/leben/sport/badespass.

Wandern: Am Feiertag lässt sich Wolfsburg auch zu Fuß oder auf dem Fahrrad erkunden: Der Wasserlehrpfad durch den Stadtwald führt zum Beispiel entlang von Brunnen und Quellen. Es gibt drei Rundwanderwege zwischen 8 und 14 Kilometern Länge, die entlang des Wasserlehrpfades führen. Als Startpunkte empfehlen sich das VW-Bad und der Waldparkplatz an der L 294 zwischen Mörse und Hattorf. Die Wanderung finden Sie hier.

Radfahren: Mit dem Rad lohnt sich eine Ausfahrt in den Ilkerbruch. Vom Bahnhof Fallersleben aus geht es ein kurzes Stück Richtung Norden über den Mittellandkanal. Bei der nächsten Gelegenheit biegt die Radstrecke links ab. Schon geht es für die Radfahrer über breite Feldwege durch das 125 Hektar große Naturschutzgebiet. Es lohnt sich, Proviant und ein Fernglas zur Vogelbeobachtung einzupacken. Die Radtour finden Sie hier.

Kunstmuseum und Stadtmuseum: Tipps für die Kulturinteressierten

Lori Hersberger, Sunset 164. Foto: Hans-Georg Gaul / Lori Hersberger Studio

Kunstmuseum: 80 Lichtkunstwerke zeigt das Kunstmuseum in der aktuellen Ausstellung „Macht! Licht!“ (11 bis 18 Uhr). Die Schau zeigt künstlerische Positionen, die den Einsatz von Licht kritisch kommentieren. Seit dem Wochenende ist auch die neue Ausstellung „Checkpoint. Grenzblicke auf Korea“ über die Teilung zwischen Nord- und Südkorea zu sehen. Weitere Infos: www.kunstmuseum.de.

Städtische Galerie: Das Schloss Wolfsburg ist Herberge für eine Reihe von kunst- und kulturhistorischen Einrichtungen. Kunstinteressierte können zum Beispiel die aktuellen Ausstellungen in der Städtischen Galerie Wolfsburg oder im Kunstverein Wolfsburg (je 11 bis 18 Uhr) besichtigen, Eintritt frei. Mehr über die Geschichte der Schlossanlage und der Stadt erfahren Interessierte im Stadtmuseum in den Schlossremisen (11 bis 18 Uhr).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de