Schützen- und Volksfest Ein Leben auf Rädern – so leben Schausteller in Wolfsburg

„Von März bis Ende November ist dieser Wohnwagen unser Zuhause“, sagen Fredi und Aileen Welte und machen eine einladende Handbewegung. Heute dürfen wir uns in dem 80 Quadratmeter großen Reich auf Rädern der Schausteller, die auf dem 70. Wolfsburger Volks- und Schützenfest mit dem „Break Dancer“ gastieren, umsehen – und kommen aus dem Stauen nicht heraus.

Es gibt ein Elternschlaf- und ein Kinderzimmer

Es gibt nicht nur eine echte Einbauküche mit einer Kühl- und Gefrierkombination, einer Spülmaschine und einem Kombi-Gerät aus Mikrowelle und Backofen sowie einem Kaffeevollautomaten. Im Badezimmer mit Badewanne und ausladendem Waschbecken befindet sich auch noch eine Waschmaschine samt Trockner, im Wohnbereich lädt eine gemütliche Sofaecke mit gegenüberliegendem Heimkino zum Chillen ein, und am weißen Esstisch können auf bequemen gepolsterten Stühlen sechs Personen Platz nehmen. Teppich, Sofa und Stuhlpolster sind in beige gehalten. Alles glänzt und blitzt, in den silbernen Vasen stehen üppige Blumensträuße, Fotos in Silberrahmen von den drei Töchtern – Romy (9), Lilly (4) und Amy (3) – an den Wänden. Es gibt ein Elternschlaf- und ein Kinderzimmer mit einem dreistöckigen Etagenbett. „Unser größter Luxus ist nicht die Einrichtung, sondern so viel Platz zu haben“, gesteht der Familienvater.

Sondergenehmigung für Überlänge

Der Wohnwagen hat eine Länge von 16 Metern und wiegt 22 Tonnen, weshalb er von einem 18-Tonner-Lastkraftwagen gezogen werden muss. Wenn das Gespann fahrbereit ist, misst es eine Gesamtlänge von 23 Metern, darum benötigt der 38-Jährige eine Sondergenehmigung für Überlänge.

Das Besondere: Der Wohnwagen misst beim Fahren „nur“ die erlaubte Breite von 2,50 Metern, kann aber, wenn er gesichert steht, auf fünf Meter Breite mittels Hydraulik ausgefahren werden. Es dauert zwei Stunden vom ersten Parken bis zu dem Zeitpunkt, wo „wieder alles wohnlich ist“ und die Erker, die Terrasse mit Markise und die zahlreichen Stützen ausgefahren sind.

Beheimatet ist die fünfköpfige Familie in Bramsche bei Osnabrück

„Wenn wir fest auf unserem Platz stehen, öffnen wir als Erstes immer ganz vorsichtig alle Türen, Klappen und den Kühlschrank, damit uns auch ja nicht alles entgegen fällt“, schmunzelt das Paar, das seit 2015 verheiratet ist. Beide entstammen Schausteller-Familien, die Weltes können auf nachweisliche sechs Generationen zurückblicken, hatten zunächst Schießbuden, später Fahrgeschäfte und heute auch noch Gastronomie.

Beheimatet ist die fünfköpfige Familie in Bramsche bei Osnabrück. Dort gibt es ein Haus mit Lagerhallen. Gleich gegenüber wohnt Oma Welte, die auf die Kinder aufpasst, wenn Fredi und Aileen unterwegs sind. Denn die Mädels besuchen in der Heimat den Kindergarten und die Grundschule. „Nicht jedes Kind ist dafür geschaffen, jede Woche an einem anderen Ort in eine andere Schule zu gehen. Wir sind deshalb froh, unseren etwas schüchternen Mädchen die Sicherheit eines geregelten Umfeldes geben zu können“, sagt die 34-jährige Mutter.

„Eine Wohnsiedlung auf Zeit – wie eine Großfamilie“

Obwohl es auf den jeweiligen Festplätzen auch sehr familiär zugeht: Um die Weltes herum haben Freunde und ihre Eltern ihr Domizil aufgeschlagen. „Wir leben hier alles zusammen und bilden eine Wohnsiedlung auf Zeit – wie eine Großfamilie“, erzählt Aileen Welte, die immer für mindestens acht Personen kocht.

Die meiste Zeit aber verbringt sie im Büro, wo sie Reisegewerbekarten beantragt, Arbeitszeitprotokolle der Mitarbeiter ausfüllt, Bewerbungen für die nächsten Standorte abgibt und steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen einreicht.

Fredi Weltes Tag beginnt in Wolfsburg morgens um 9 Uhr: Es müssen die Schrauben, Bolzen und Sicherungssplinte am „Break Dancer“ nachgezogen, Abschmier- und Reinigungsarbeiten ausgeführt und der Luftdruck der Reifen der Zugmaschinen überprüft werden.

Im Bett ist der Schausteller nie vor Mitternacht. Er kennt es nicht anders, seit er zwölf Jahre alt ist, hilft er beim Familienunternehmen mit. Ein Leben ohne Wohnwagen? „Das können wir uns gar nicht vorstellen“, sagen die zwei lächelnd.

