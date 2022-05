Ein Baum drohte in Vorsfelde umzustürzen.

Einsatz für die Feuerwehr Freiwillige Feuerwehr fällt Baum in Vorsfelde

Anwohner in Vorsfelde meldeten am Dienstag um 6.41 Uhr einen Baum, der umzustürzen drohte. Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Vorsfelde um den Gruppenführer Tim Schroeder waren mit ihren Hilfeleistungslöschfahrzeugen vor Ort, wie die Feuerwehr Vorsfelde mitteilt. Die Baumkrone war abgeknickt und wurde nur noch durch ein Stahlseil gehalten, an dem im Winter die Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt wird. Um dieses nicht weiter zu beschädigen, wurde entschieden, dass die Drehleiter hinzugezogen wird und dann der Baum vorsichtig abgetragen wird. Die Berufsfeuerwehr konnte wieder einrücken. Die Kattenstraße wurde während der Arbeiten kurzfristig voll gesperrt und der Baum mit einer Kettensäge von oben abgetragen. Nach 30 Minuten war die Gefahr gebannt und die Straße wieder frei.

red

