Quellenwanderung in Wolfsburg: 150 Menschen folgen der Libelle

Treffpunkt VW-Bad Wolfsburg: Von hier aus starteten am Sonntag rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur 41. Brunnen- und Quellenwanderung. Zu der beliebten Veranstaltung hatten Stadtforst Wolfsburg und LSW nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause in diesem Jahr wieder eingeladen, wie die LSW mitteilt.

Besonderheiten des Waldes „direkt vor der Haustür“

Die Begrüßung übernahmen Bürgermeister Ingolf Viereck, LSW-Geschäftsführerin Sybille Schönbach und Stadtförster Dirk Schäfer. Gemäß dem diesjährigen Motto „Natürlich Wald und Wasser schützen“ ging es anschließend auf den Spuren der Libelle los, die den Wasserlehrpfad kennzeichnet. Auf ihren Wegen erfuhren die Wanderer und Radfahrer viel über die Besonderheiten des Waldes „direkt vor der Haustür“ sowie über das Wasser der Brunnen und Quellen und die Trinkwasserversorgung der Stadt.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie auch:

Eine erste Erfrischung bot den Wanderern der Spechtbrunnen, der anlässlich der 40. Jubiläumsveranstaltung eingeweiht worden war. Die Radfahrer waren in anderer Richtung gestartet und machten zum Auftakt Halt am Brunnen zum Kaiserstuhl. Die Wanderer erreichten nach acht, die Radfahrer nach 14 Kilometern das Ziel an den Drei Steinen. Party-Service Kusch bot hier Speisen und Getränke zur Stärkung an.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de