Wolfsburg. Der Online-Vorverkauf für eines der größten Kabarett- und Comedy-Festivals in Europa startet. Viele Stars kommen in die Wolfsburger Autostadt.

Auch Dieter Nuhr tritt in der Wolfsburger Autostadt auf.

Sommerlachen Comedy-Stars treten in der Wolfsburger Autostadt auf

Dieter Nuhr, Kurt Krömer, Helge Schneider, Bülent Ceylan und einige mehr: Vom 14. Juli bis zum 28. August findet in der Autostadt unter dem Motto „Sommerlachen“ eines der größten Kabarett- und Comedy-Festivals in Europa statt, wie die Autostadt mitteilt. Der Online-Vorverkauf startet am Dienstag, 24. Mai, um 10 Uhr auf www.eventim.de.

Insgesamt 50 Stars der Comedy-Szene werden in Wolfsburg auftreten. Neben den bereits genannten Künstlern geben unter anderem auch Michael Mittermeier, Johann König, Atze Schröder, Paul Panzer, Tom Gerhardt sowie Wigald Boning und Bernhard Hoecker ihr Programm zum Besten.

Insgesamt 45 Auftritte wird es in der Autostadt geben

Die insgesamt 45 Shows von Kabarett über Comedy bis Satire werden auf zwei Bühnen stattfinden: Auf der Lagunenbühne starten die Künstler um 15, 16 oder 18 Uhr, im Panoramakino immer um 20 Uhr. Neben dem Online-Vorverkauf über Eventim haben Interessierte ab Freitag, 27. Mai, zudem die Möglichkeit, die Eintrittskarten auch direkt vor Ort in der Autostadt zu erwerben. Das komplette Showprogramm inklusive Preise ist im Internet auf www.autostadt.de zu finden.

