Porsche-Sportwagen aus den verschiedenen Jahrzehnten werden am 5. Juni in der Autostadt erwartet. Dieses Foto stammt von einem Treffen im Jahr 2019. Damals hatte sich der Porsche-Club Wuppertal mit 20 Fahrzeugen aus dem Ruhrgebiet auf den Weg nach Wolfsburg gemacht.

Event in der Autostadt Auto-Enthusiasten aufgepasst! Porsche-Treffen in Wolfsburg

„Keine Schraube hätte ich anders gemacht“, lautet ein berühmtes Zitat von Ferdinand Porsche. Er lobte damit die Konstruktionsarbeit seines Sohns Ferry am 356, dem ersten Serienmodell der Stuttgarter Sportwagenschmiede. Am 8. Juni 1948 erhielt dieses Modell seine allgemeine Betriebserlaubnis. Fast auf den Tag genau 74 Jahre später, am 5. Juni, treffen sich in der Autostadt in Wolfsburg nicht nur Porsche-Fans, sondern auch alle Interessierte, die dem Mythos einmal aus der Nähe begegnen wollen.

Die Porsche-Modelle werden auf dem Piazza-Vorplatz aufgestellt

Die Chefin der VW-Erlebniswelt, Geschäftsführerin Mandy Sobetzko, wird in einer Pressemitteilung: „Damals wie heute übt die Marke Porsche eine Faszination aus. Sei es wegen ihrer Sportlichkeit, der Silhouette des ‚Ur-911ers‘ oder wegen ihrer legendären Erfolge im Motorsport. Im Rahmen unseres Treffens präsentieren wir den Gästen nun einen Teil dieser Erfolgsstory und freuen uns darauf, den Mythos Porsche in gemeinsam mit unseren Gästen in der Autostadt zu erleben.“

Besitzerinnen und Besitzer eines Porsche treffen sich ab 12.15 Uhr in der Autostadt. Bis 16 Uhr dreht sich bei PS-Gesprächen, Vorträgen und vielem mehr alles um die Marke aus Stuttgart-Zuffenhausen. Wer selbst mit seinem Porsche dabei sein möchte, kann sich noch bis zum 23. Mai 2022 per E-Mail an clubtreffen@autostadt.de anmelden. Unter allen Anmeldungen werden per Losverfahren Teilnehmende für das prominente Parken auf dem Piazza-Vorplatz ausgewählt. Porsche Fahrzeuge mit H-Kennzeichen können an diesem Tag auf dem Kurzparkplatz kostenlos parken.

Das Automobilmuseum Zeithaus zeigt Porsche-Film

Weitere Klassiker aus Stuttgart-Zuffenhausen gibt es im Automobilmuseum Zeithaus zu entdecken. Und nicht nur das: Mit 19 Gesamt- und 108 Klassensiegen ist Porsche in Le Mans die erfolgreichste Marke überhaupt – das Kino im 1. Obergeschoss des Zeithauses zeigt den Film „The Porsche success story at Le Mans“ zu den Triumphen beim legendären 24-Stunden-Rennen. Außerdem wird es unmittelbar nach der Begrüßung um 12.30 Uhr auf dem Piazza Vorplatz einen interessanten Austausch zwischen Sobetzko, dem Club Präsidenten und vielen Teilnehmenden geben. Auch für Kinder ist etwas dabei.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de