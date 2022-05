Tierischer Einsatz: Wolfsburger Feuerwehr rettet zehn Entenküken

Wolfsburg. Die kleinen Tiere waren in einen 1,5 Meter tiefen Abwasserschacht gefallen. Jetzt haben sie ein neues Zuhause.

Feuerwehrmann David Arnett setzte die gerettete Entenfamilie am Fallersleber Schlossteich aus.

Einen wahrhaft tierischen Einsatz hatte die Ortsfeuerwehr Fallersleben am frühen Donnerstagmorgen gegen 7.10 Uhr. Mitarbeiter der Bahn hatten in einem Abwasserschacht an der Fallersleber Ladestraße zehn Entenküken entdeckt und die Feuerwehr gerufen. Sieben Einsatzkräfte unter der Leitung von Gruppenführer Gerrit Bäse rückten mit dem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug unverzüglich aus. Unterstützt wurden sie vom Kleinalarmfahrzeug der Berufsfeuerwehr, besetzt mit zwei weiteren Einsatzkräften, teilte Jürgen Koch, Pressesprecher der Fallersleber Feuerwehr, mit.

Feuerwehrleute retten zehn Küken das Leben

Die Küken saßen in einem rund 1,5 Meter tiefen Abwasserschacht fest, die Einsatzkräfte entschieden sich für eine tiergerechte Rettung mit Hilfe spezieller Transportkäfige. Nachdem der Entennachwuchs in Sicherheit gebracht worden war, kümmerten sich die Kräfte von Orts- und Berufsfeuerwehr noch um die aufgebrachte Entenmutter. Sie konnte nach kurzer Zeit eingefangen werden und wurde mit dem Nachwuchs in einer Transportbox untergebracht.

Entenküken finden am Fallersleber Schlossteich ein neues Zuhause

Da in unmittelbarer Umgebung kein geeignetes Gewässer zur Verfügung stand, transportierte die Feuerwehr die elfköpfige Entenfamilie kurzerhand zum Fallersleber Schlossteich. Dort konnten Mutter und Kinder gesund und munter von Feuerwehrmann David Arnett in die Freiheit entlassen werden.

„Wie die Küken in den Abwasserschacht gelangt sind, wird wohl das Geheimnis der Entenfamilie bleiben“, sagte Jürgen Koch. Für die ehren- und hauptamtlichen Einsatzkräfte war der Einsatz nach rund einer Stunde beendet.

