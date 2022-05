Saisonstart im Freibad Almke – bei 17 Grad Wassertemperatur

Almke. Mit einem Entenrennen geht es am Samstag in Almke los. Kiosk und Küche sind geöffnet. Es gibt aber einen Wermutstropfen.

Das Freibad in Almke öffnet am Samstag, 21. Mai.

Nach dem VW-Bad und dem Freibad Fallersleben öffnet auch das Freibad Almke am Samstag, 21. Mai, wieder seine Pforten. Nachdem in den vergangenen beiden Jahren kein regulärer Saisonstart möglich war, sei es dieses Jahr endlich wieder so weit: „Wir freuen uns, dass wir dieses Jahr wieder mit unserem traditionellen Entenrennen in die Saison starten können“, wird Marvin Scharenberg-Stumpf, Vorsitzender des Stadtjugendrings, in einer Mitteilung zitiert. Große und kleine Badegäste bekommen hierbei wieder die Chance, sich eine kostenfreie Saisonkarte zu sichern.

Blockheizkraftwerk ist ausgefallen – deshalb ist das Wasser kälter

Ansonsten stehen einige Freigetränke bereit, und der Kiosk öffnet seine Fenster und auch die Küche. Einziger Wermutstropfen bleibe die Wassertemperatur. Denn das nahegelegene Blockheizkraftwerk der Bioenergie Almke GmbH, das seit 2012 für die Wohlfühltemperaturen im Wasser sorgt, sei wegen eines technischen Defekts derzeit nicht in Betrieb. „Morgens starten wir derzeit mit rund 17 Grad Wassertemperatur, das ist wirklich nicht für alle das Richtige“, bedauert Sven Taubel, Fachangestellter für Bäderbetriebe beim Stadtjugendring.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

So sind die Öffnungszeiten im Freibad Almke

Ab Sonntag geht es dann in den Normalbetrieb und das Freibad öffnet täglich von 9 bis 19 Uhr, voraussichtlich bis zum 18. September, wenn die Saison dieses Jahr enden soll. Der Ticketverkauf läuft dieses Jahr komplett sowohl online über das Portal der Stadt Wolfsburg als auch vor Ort an der Kasse.

Lesen Sie außerdem:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de