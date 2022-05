Vatertag: Striktes Alkoholverbot im Wolfsburger Allerpark

Um den Aufenthalt im Allerpark auch in diesem Jahr so angenehm wie möglich zu gestalten, hat die Stadt Wolfsburg für die Sommersaison wieder einen privaten Sicherheitsdienst beauftragt. Bereits seit dem 1. Mai gehen der Sicherheitsdienst, die Polizei, Streetlife und der Städtische Ordnungsdienst (SOD) regelmäßig im Allerpark auf Streife, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Private Sicherheitsdienst kontrolliert im Wolfsburger Allerpark

Ziel sei es, Besucherinnen und Besuchern insbesondere in den Abendstunden ein sicheres Gefühl zu vermitteln und darauf zu achten, dass die dort geltenden Regelungen eingehalten werden. Das würde bedeuten, dass diejenigen, die sich nicht ordnungsgemäß verhalten und zum Beispiel Müll auf den Gehweg werfen, zu laut feiern oder auf den Gehwegen Fahrrad fahren, angesprochen und beraten werden. Falls erforderlich, würden Verwarnungen ausgesprochen.

Das Grillen ist an fünf dafür ausgewiesenen Stellen erlaubt. Nur an den Stränden und auf den Liegewiesen ist es nach wie vor verboten.

Striktes Alkoholverbot am Himmelfahrtstag im Allerpark

Am Himmelfahrtstag, 26. Mai, gibt es wieder eine Sonderregelung. An diesem Tag gilt im Allerpark in der Zeit von 6 bis 22 Uhr ein striktes Alkoholverbot. Alkohol darf also weder konsumiert noch mitgeführt werden. Gaststätten sind davon ausgenommen, und auch auf dem Schützenfest darf ein kühles Bierchen genossen werden.

Dass das Verbot im Allerpark eingehalten wird, das werde an diesem Tag verstärkt durch die Polizei, den Sicherheitsdienst und den SOD kontrolliert.

red

