Parkschranke zu: Verkehrschaos im Allerpark nach VfL-Spiel

Rund 2200 Parkplätze gibt es im Wolfsburger Allerpark. Reichen sie bei Großveranstaltungen nicht aus, stehen noch die Behelfsparkplätze P5 und P6 mit Stellflächen für 400 weitere Autos zur Verfügung. Dieser Platz wurde auch beim Champions-League-Heimspiel der VfL Frauen gegen Barcelona gern genutzt. Allerdings kam es zu einem unschönen Nachspiel für die Autofahrer und die Fauna.

Wie Wolfsburgs Naturschutzbeauftragter Michael Kühn kürzlich in der Sitzung des Bauausschusses schilderte, kamen die Frauenfußball-Fans am Samstag, 30. April, nicht mehr runter vom Parkplatz: Die Ausfahrtschranke blieb geschlossen, der Weg über den Schützenplatz war aufgrund des großen Verkehrsaufkommens ebenfalls versperrt. Stillstand in alle Richtungen. Einen Ausweg gab es aber noch: Über einen Feldweg quer durch die Allerwiesen in Richtung Vorsfelde.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Diesen Schleichweg nahmen hunderte Autofahrer dann auch, berichtete Kühn. Er forderte die Stadtverwaltung auf, darauf zu achten, dass die Ausweichparkplätze bei der nächsten Großveranstaltung geöffnet sind.

„Chaos“ nach Champions-League-Spiel in Wolfsburg: Autos kamen nicht vom Parkplatz

„Wenn hunderte Menschen mit ihren Autos durch die Natur fahren, ist das sehr unglücklich – besonders in der Brutzeit im Dunkeln und mit Licht an“, kritisiert er. „Es war ein Chaos.“ Nach Kühns Schilderung war es auch nicht die erste Panne dieser Art.

Am Dienstag war die Schranke der Allerpark-Behelfsparkplätze P5/P6 geöffnet. Nicht so nach dem Champions-League-Spiel des VfL gegen Barcelona. Foto: Helge Landmann / regios24

Straßenbau-Geschäftsbereichsleiter Oliver Iversen verwies in der Ausschusssitzung darauf, dass Veranstalter die Öffnung der Parkplätze zu jeder Großveranstaltung separat beantragen müssten. Die Größe der Veranstaltung sei maßgebend dafür, ob die Anlagen freigegeben werden. Es scheine ein Missverständnis gegeben zu haben.

Verwunderung beim VfL Wolfsburg

Kühn geht nach dieser Auskunft davon aus, dass der VfL Wolfsburg vergessen hat, die Öffnung zu beantragen, weil die Spiele der VfL-Frauen normalerweise weit weniger gut besucht sind als die der Männer. „Dieses Mal waren es wohl ein paar mehr Fans“, sagt der Wolfsburger zum Champions-League-Spiel, das rund 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Volkswagen-Arena verfolgten.

Vollkommen überrascht von Kühns Beschwerde wie auch von dem von Iversen beschriebenen Prozedere zeigt sich VfL-Pressesprecherin Barbara Ertel-Leicht. Der VfL habe weder von den am Spieltag eingesetzten Ordnern noch von der Polizei oder der Stadtverwaltung gehört, dass es Probleme gab. „Dass wir die Nutzung der Parkplätze zu jedem Spiel beantragen müssen, ist uns auch neu“, so Ertel-Leicht. Bisher sei das anders gehandhabt worden.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de