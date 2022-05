Geständnis bei Prozessbeginn gegen Wolfsburger Brandstifter

Wolfsburg. „Da war das zerwühlte Bett – da habe ich rotgesehen“ – Geständnis bei Prozessbeginn gegen Brandstifter. Er hatte Feuer in der Wohnung seiner Ex gelegt.

Mehrere Liter eines entzündbaren Reinigungsmittels schüttete ein 43-jähriger Wolfsburger im August 2020 in der Wohnung seiner langjährigen Ex-Partnerin im Schlafzimmer auf dem Bett aus. Dann knipste er sein Feuerzeug an und legte Feuer. Das Feuer breitete sich aus, als er aus der Wohnung geflohen war, kam es durch Rauchgase zur Explosion. Seit Montagvormittag steht er als Angeklagter vor dem Landgericht. Ein zerknirschter Mann, der um Erklärungen ringt.

Verteidiger: „Er wollte ihr einen Denkzettel verpassen“

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach 18 Jahren hatte sich das Paar, das einen gemeinsamen Sohn hat, getrennt. Er sagt, er habe versucht, ihr alle Wünsche zu erfüllen, habe ihre Schulden bezahlt, eine gemeinsame Wohnung gekauft, ein Auto, dafür in zwei Jobs gearbeitet. Vor der Tat versuchte der Angeklagte, mit einem emotionalen Facebook-Posting die Frau zur Rückkehr zu bewegen. Am Tattag habe der Angeklagte nur nachsehen wollen, ob sie schon einen neuen Partner hatte. Er habe ihr Bett zerwühlt vorgefunden – ein anderer Mann? „Er wollte ihr einen Denkzettel verpassen“, erklärte Verteidiger Michael Tornow zum Prozessauftakt.

43-Jähriger befindet sich in psychiatrischer Behandlung

„Ich wollte nur gucken. Da war das zerwühlte Bett – da habe ich rotgesehen“, sagte der Angeklagte. War das Temperament des gebürtigen Italieners das Motiv? „Ich dachte mir, das Feuer wird nicht so extrem“, sagte er weiter. Er habe noch versucht, die Flammen mit einer Decke zu löschen, habe sich dabei die Finger verbrannt. Dann sei er geflohen. Seit der Tat befindet er sich in psychiatrischer Behandlung. Am Montag werden mehrere Zeugen vernommen. Das Urteil soll Donnerstag verkündet werden.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de