Schützenfest-Start in Wolfsburg: Alle Infos auf einen Blick

Wolfsburg. Das größte Schützenfest zwischen Harz und Heide startet am Freitag in Wolfsburg. Wir haben die wichtigsten Fakten zum Rummel zusammengetragen.

In Wolfsburg startet am Freitag, 20. Mai, das 70. Volks- und Schützenfest . Zehn Tage lang ist im Allerpark für Action gesorgt.

startet am Freitag, 20. Mai, das 70. Volks- und . Zehn Tage lang ist im Allerpark für Action gesorgt. Rund 20 Fahrgeschäfte stehen auf dem Schützenplatz. Darunter die größte Indoor-Achterbahn der Welt und der 80 Meter hohe Kettenflieger Aeronaut.

stehen auf dem Schützenplatz. Darunter die größte Indoor-Achterbahn der Welt und der 80 Meter hohe Kettenflieger Aeronaut. Am ersten Abend spielt die Münchener Freiheit im Festzelt. Auch Vincent Gross, die Band Stürmer Deluxe und andere Unterhaltungskünstler sind fürs Schützenfest 2022 gebucht.

Jetzt ist es so weit: Das 70. Wolfsburger Volks- und Schützenfest beginnt. Ab 15 Uhr drehen sich am Freitag die Karussells. Höchste Zeit für einen großen Schützenfest-Überblick, der hoffentlich alle Fragen zu der Großveranstaltung im Allerpark beantwortet.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Was sind die Top-Attraktionen beim Schützenfest?

Die Wolfsburger Schützengesellschaft und Vertreter der Schausteller sowie der Polizei informierten am Montag über das Wolfsburger Schützenfest, das am Freitag, 20. Mai, beginnt. Foto: Anja Weber / regios24

Riesenrad, Achterbahn, Auto-Scooter: Rund 20 Fahrgeschäfte sind für das Schützenfest angekündigt. Unter anderem wurde in Wolfsburg aktuell die größte Indoor-Achterbahn der Welt aufgebaut: Im Höllenblitz sausen die Fahrgäste auf einer 860 Metern langen Strecke durch eine alte Mine mit tiefen Abgründen, brodelnder Lava, einem 30 Meter hohen Wasserfall, Explosionen und dichtem Nebel. Als zweite große Achterbahn steht der Drifting Coaster mit seinen wild schaukelnden Gondeln auf dem Schützenplatz.

Spritzig wird eine Fahrt auf der WildwasserbahnPoseidon. Bis zu fünf Passagiere können es sich in den Holzstämmen gemütlich machen und durch eine griechische Tempelruine gondeln. Bei den zwei Schussfahrten aus sieben und zwölf Metern Höhe bleibt dank insgesamt 250.000 Litern Wasser kein Auge trocken.

Schützenfest 2022 in Wolfsburg- Der Aufbau läuft schon Schützenfest 2022 in Wolfsburg- Der Aufbau läuft schon Rund 20 Fahrgeschäfte werden bis zum Start des Wolfsburger Schützenfestes im Allerpark aufgebaut. Die Aufbauarbeiten für den Höllenblitz haben schon begonnen. Foto: Helge Landmann / regios24

Schützenfest 2022 in Wolfsburg- Der Aufbau läuft schon 30 Transporte sind nötig, um die Achterbahn „Höllenblitz“ von A nach B zu bringen. Foto: Helge Landmann / regios24

Schützenfest 2022 in Wolfsburg- Der Aufbau läuft schon Die Höllenblitz-Gondeln stehen schon bereit. Foto: Helge Landmann / regios24

Schützenfest 2022 in Wolfsburg- Der Aufbau läuft schon Aus wie vielen Einzelteilen der Höllenblitz besteht, hat Wilhelm Ottens, Geschäftsführer Renoldi GmbH & Co KG, nie gezahlt. Es sind aber Tausende. Foto: Helge Landmann / regios24

Schützenfest 2022 in Wolfsburg- Der Aufbau läuft schon Auch die Unterkonstruktion des Festzeltes im Allerpark steht seit Freitag schon. Foto: Helge Landmann / regios24



Schützenfest 2022 in Wolfsburg- Der Aufbau läuft schon Stefan Franz, Vorsitzender des Schaustellerverbandes, freut sich schon auf den Start am 20. Mai. Foto: Helge Landmann / regios24

Schützenfest 2022 in Wolfsburg- Der Aufbau läuft schon Das Fahrgeschäft „Break Dance“ steht seit Freitag schon zu einem großen Teil. Foto: Helge Landmann / regios24

Schützenfest 2022 in Wolfsburg- Der Aufbau läuft schon Schwere Handarbeit: Acht Mitarbeiter helfen beim Aufbau des „Break Dance“. Foto: Helge Landmann / regios24

Schützenfest 2022 in Wolfsburg- Der Aufbau läuft schon Schausteller Fredi Welte hat schon mal Platz genommen im „Break Dance“. Foto: Helge Landmann / regios24

In höchsten Höhen – 80 Meter nämlich – fliegen die Fahrgäste im Kettenflieger Aeronaut. Immer wieder überkopf geht es im Rummelklassiker Night Style. Nach Wolfsburg zurückgekehrt ist zum Schützenfest 2022 das Looping-Karussell Infinity XXL, das Adrenalin-Fans mit bis zu 125 Kilometern pro Stunde in 65 Meter Höhe katapultiert.

Fast schon niedlich ist dagegen das Laufgeschäft Big Bamboo, das mit Wasserspielen, einer Floßfahrt, Hindernissen und viel karibischem Flair Spaß für die ganze Familie verspricht. Für Kinder gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal einen Autoscooter im Miniatur-Format. Ausschau nach weiteren Vergnügungen kann man im 48 Meter hohen Riesenrad halten.

Von wann bis wann ist das Wolfsburger Schützenfest geöffnet?

Das Schützenfest beginnt am Freitag, 20. Mai, um 15 Uhr und ist am ersten Tag bis 24 Uhr geöffnet. Weitere Öffnungszeiten: Samstag, 21. Mai, 14 bis 24 Uhr; Sonntag, 22. Mai, 14 bis 23 Uhr; Montag, 23. Mai, bis Donnerstag, 26. Mai, 14 bis 23 Uhr: Freitag, 27. Mai, und Samstag, 28. Mai, 14 bis 24 Uhr. Das Schützenfest endet am Sonntag, 29. Mai. Am letzten Tag ist es von 14 bis 22 Uhr geöffnet.

Wann ist Familientag beim Wolfsburger Schützenfest?

Der Familiennachmittag findet am Mittwoch, 25. Mai, statt. Ab 14 Uhr gelten ermäßigte Preise.

Wann steigt das Feuerwerk?

Am ersten Schützenfest-Tag steigt ab 21.30 Uhr das Spektakel „Aller in Flammen“. Das große Höhenfeuerwerk zum Abschluss – immer einer der Höhepunkte des Schützenfestes – findet am Samstag, 28. Mai, ab 22 Uhr statt.

Welche Bands spielen auf dem Wolfsburger Schützenfest?

Die Münchener Freiheit hat schon verraten, wie sie auf Wolfsburgs Schützenfest begeistern will: Sie bringt zu ihrem Konzert am Freitag, 20. Mai, sowohl ihre größten Hits aus den 80er-Jahren mit als auch Lieder aus der jüngeren Zeit. Das Konzert im Festzelt beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Jung-Schlagerstar Vincent Gross unterhält die Feierwütigen am Freitag, 27. Mai, ab 21 Uhr. Die Wolfsburger Cover-Band Stürmer Deluxe will am Samstag, 28. Mai, ab 20 Uhr alle Songs abfeuern, die sie im Repertoire hat.

Was ist noch los im Festzelt?

Zum kompletten Programm im Festzelt der Schützengesellschaft gehören das Festival der Travestie mit Maria Crohn am Samstag, 21. Mai, der Hofbrauhaus-Abend mit der Band „Die Trenkwalder“ am Dienstag, 24, Mai, und die Ladies Night mit DJ To.Ni am Mittwoch, 25. Mai.

Wie viele Besucher dürfen ins Festzelt?

Die Festhalle Marris auf dem Schützenplatz ist 900 Quadratmeter groß. Bis zu 1000 Besucher dürfen hinein.

Kosten die Konzerte und Shows Eintritt?

Nein, der Eintritt ist frei.

Wo können Schützenfest-Besucher parken?

Parkplätze finden Besucher des Schützen- und Volksfestes in Wolfsburg direkt im Allerpark (P3) und auf den ausgewiesenen Behelfsparkplätzen östlich des Festplatzes (P5 und P6).

Wie komme ich mit dem Bus zum Schützenfest?

Empfohlen wird die Bushaltestelle Wolfsburg Allerpark. Sie wird von den Buslinien 160, 201, 202, 221, 222, 264, 265 und 380 angefahren.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de