Einkaufen in Wolfsburg Zwei neue Marken ziehen in die Designer Outlets Wolfsburg

Neue Shops für die Designer Outlets Wolfsburg (DOW): Im Sommer ziehen mit Pierre Cardin und Baldessarini zwei Marken des börsennotierten Männermode-Herstellers Ahlers aus Herford ins Outlet-Center. Die Ladenflächen liegen innerhalb der ersten Ellipse am Eingang des DOW, zwischen Nike und Levi’s.

„Die Shops sind miteinander verbunden“, erzählt Center-Manager Michael Ernst und ergänzt: „Wir freuen uns sehr auf die Eröffnung.“ Das genaue Datum darf er noch nicht verraten. Der Ahlers-Konzern sucht bereits nach Filialleitern und Verkäufern für die beiden Geschäfte.

Designer Outlets Wolfsburg: Boss bezieht neuen Store

Eine weitere Neueröffnung feierte das Outlet-Center bereits Ende April: Gegenüber von Rituals hat das Modeunternehmen Hugo Boss einen neuen, größeren Laden bezogen. „Es ist ein starkes Zeichen für Wolfsburg, dass Boss in den Standort investiert und auch eine Aufwertung für unser Center“, freut sich der DOW-Chef über die Veränderung.

Die Verkaufsfläche hat sich leicht vergrößert, zudem wurde das Sortiment erweitert. „Auch der Aufbau ist neu und für ein Outlet sehr nah dran am Markenkern“, berichtet Ernst. Die Damenabteilung sei ebenfalls gewachsen, was den Center-Manager besonders freut. „Wir versuchen, einen bunten Mix an Marken bei uns zu haben und ausgewogen aufgestellt zu sein.“

Kaum Leerstand im Outlet-Center

Nur zwei Geschäfte stehen im Outlet-Center aktuell leer. „Das ist aber eine ganz bewusste Entscheidung gewesen“, erklärt Ernst und ergänzt, „die Flächen haben wir zuletzt zur Zwischenlagerung genutzt“. Der DOW-Chef zeigt sich optimistisch, dass es noch in diesem Jahr weitere Neuzugänge geben wird. Seit den Corona-Lockerungen steige die Kundenfrequenz in den Outlet-Shops wieder an. „Wir merken, dass die Leute wieder in den Handel wollen, gerade am Wochenende. Das ist ein positives Zeichen“, betont Ernst.

Außengastronomie im DOW wird größer

Das mache sich auch in der Gastronomie bemerkbar. Erst vergangenen November zog mit der Burger-Kette „Five Guys“ ein neues Restaurant ein. Aktuell wird dort die Außengastronomie aufgebaut. Nach monatelanger Schließung aufgrund eines Wasserschadens wird auch beim Italiener „L’Osteria“ im Eingangsbereich wieder gekocht. In den kommenden Tagen sollen auch dort weitere Sitzplätze auf der Terrasse entstehen. „Wir wollen den Besucherinnen und Besuchern mehr Sitzflächen bieten und dadurch die Verweildauer erhöhen“, sagt Ernst.

Weitere Restaurants sind aktuell nicht in Planung, das kulinarische Angebot der Foodtrailer wechselt über das Jahr allerdings immer wieder. „Über den Sommer haben wir einen Eisstand und bald kommt auch ein Gin-Truck nach Wolfsburg“, verrät der Center-Chef.

