Vorsfelde: Geldbörse weg – engagierte Zeugen helfen 89-Jähriger

Wolfsburg. Die Seniorin stellte an der Supermarktkasse fest, dass ihr Portemonnaie gestohlen wurde. Was dann geschah, lobt Wolfsburgs Polizei ausdrücklich.

Einer 89-Jährigen ist am Donnerstag in Vorsfelde das Portemonnaie gestohlen worden. Das bemerkte sie an der Kasse in einem Discounter. Die Hilfsbereitschaft war groß. (Symbolbild)

Ungeahnte Hilfsbereitschaft hat eine 89 Jahre alte Frau in Vorsfelde erfahren, als sie am Donnerstagnachmittag in einem Discounter in der Straße An der Meine einkaufen wollte. So berichtet es Wolfsburgs Polizei.

Die Seniorin stand demnach gegen 14.20 Uhr mit ihrem Rollator an der Supermarktkasse. Ein etwa 30 Jahre alter Mann mit einem Kleinkind stand zunächst vor ihr, ließ die ältere Dame aber vor. Als sie ihre Einkäufe bezahlen wollte stellte sie fest, dass ihr Portemonnaie verschwunden war. Da sie sich sicher war, es mitgenommen zu haben, kam nur ein Diebstahl in Betracht. Mit in der Geldbörse waren neben Bargeld auch Personaldokumente und ihre EC-Karte.

Zeuge lässt EC-Karte der 89-Jährigen sofort sperren – Zeugin bezahlt Einkäufe

Als der Mann mitbekam, dass die Seniorin bestohlen worden war, schaltete er sich sofort ein, erfragte die Bank der älteren Dame und rief eine Sachbearbeiterin an, um die Karte der 89-Jährigen sperren zu lassen. Er überreichte ihr dafür sein Telefon.

Eine Frau, die ebenfalls in der Reihe stand – etwa 40 bis 45 Jahre alt und etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß –, übernahm das Bezahlen der Waren für die 89-Jährige. „Die Seniorin war überwältigt von so viel Hilfsbereitschaft, bedankte sich und ging ohne Umwege zur Polizei, wo sie den Diebstahl anzeigte“, berichtet Wolfsburgs Polizei.

Die Ermittler loben die Hilfsbereitschaft der beiden Kunden. Wolfsburgs Beamten bitten beide Kunden, sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen – und sich bei der Polizeistation in Vorsfelde, Rufnummer (05363) 809700 zu melden.

red

