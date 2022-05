Wolfsburg. In den Steimker Gärten in Wolfsburg stehen noch einige Häuser halbleer. Wie wohnt es sich darin? Wir haben Mieter in der ersten Reihe gefragt.

Der „Kirschgarten“ in den Steimker Gärten wurde im Auftrag des Immobilienunternehmens Justus Grosse erbaut und gehört inzwischen einem Fonds. In den Mietshäusern an der Nordsteimker Straße stehen noch viele Wohnungen leer.

Wohnen in Wolfsburg Halbleere Häuser: So lebt es sich in Wolfsburgs Steimker Gärten

Dass im neuen Wolfsburger Stadtteil Steimker Gärten noch viele Wohnungen leer stehen, ist Allgemeinwissen. Dass sich Bewohner immer wieder über Parkärger und andere Probleme beklagen, ebenso. Besonders Mieter der „Drei Gärten“ übten wiederholt Kritik an Baumängeln. Entsprechend viele Wohnungen stehen direkt an der Nordsteimker Straße noch leer, einige dieser Mehrfamilienhäuser sind nicht einmal zu einem Viertel belegt. Gespenstisch? Absolut nicht, finden die Mieter des „Kirschgartens“.

Viele Etagen, leere Wohnungen. Das Treppenhaus im Arnikaweg 9a sieht noch aus wie neu. Foto: Stephanie Giesecke

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Im Arnikaweg 9a stehen nur an vier oder fünf der zahlreichen Klingelschilder Namen. Einer lautet Pohl, und der Mieter, zu dem er gehört, betätigt an einem Dienstagabend sofort den Öffner. Brandneues, helles Treppenhaus, in dem sich ein schwacher Geruch von Farbe mit dem frischeren Duft von Reinigungsmitteln mischt. Im vierten Stock steht ein junger Mann in der Wohnungstür.

Tizian Pohl wohnt seit Anfang des Jahres in den Steimker Gärten. So lange arbeitet der 25-Jährige bei Volkswagen. Er hatte erwartet, dass bald viele weitere Mieter einziehen würden. „Das bekommt man nicht mit“, stellt er fest. Im Nachbarhaus, vermutet Pohl, sei etwa jede zweite Wohnung vermietet. „Hier ist es krass.“

Mieter in Steimker Gärten schätzen die Ruhe

Ihn stört das nicht. Der Neu-Wolfsburger sieht seinen Lebensmittelpunkt oder besser seine Lebensmittelpunkte woanders: In Dresden, woher er stammt, und in Aalen, wo seine Freundin wohnt. „Wenn ich hier bin, arbeite ich“, sagt er. Was ihm an den Steimker Gärten gefällt: dass der Wald so nah ist.

Spuren von Leben: Ein gut gefülltes Schuhregal deutet darauf hin, dass in der fünften Etage des Arnikawegs 9a Menschen wohnen. Foto: Stephanie Giesecke

Tizian Pohl hat neuerdings einen direkten Nachbarn, dem er einmal kurz begegnet ist und der nicht öffnet. In der 5. Etage soll auch jemand wohnen. Dort steht tatsächlich ein gut gefülltes Schuhregal im Flur, die Fußmatte liegt aufgerollt daneben. Niemand zu Hause. Genauso wenig wie in der Nachbarwohnung.

22 Klingelschilder und nur sechs Namen

Also wieder raus aus dem Haus und weiter zum nächsten, vor dem Gebäude Arnikaweg 11 steht ein einsames Fahrrad. Neben der Eingangstür reihen sich 22 Klingelschilder, sechs sind mit Namen versehen. Klingeln ist nicht nötig, jemand hat gerade dem Mitarbeiter eines Lieferdienstes geöffnet.

Essen bestellt hat ein dünner Mann in Schwarz mit dunklem Haar. Der 30-Jährige ist Berater bei einem Autozulieferer, kommt von weit her und ist erst vor einer guten Woche eingezogen. Über das Leben in den Steimker Gärten im Allgemeinen und im Arnikaweg 11 im Speziellen konnte er sich noch kein Urteil bilden. Nur dieses: „Die Wohnung gefällt mir sehr gut.“

Yvonne Giesecke findet ihr Haus von außen nicht schön, die Wohnung dafür sehr

Mehr zu erzählen hat eine Nachbarin. Yvonne Giesecke (mit der Autorin dieses Artikels weder verwandt noch verschwägert) öffnet im roten Trainingsanzug die Tür und bittet sofort in ihre neue Wohnung. Am 1. April ist sie eingezogen, noch ist alles etwas improvisiert. Im gemischten Wohn- und Essbereich stehen zwei weiße Sofas nebeneinander, der Fernseher ist auf dem Holzboden aufgebaut. Dann ist da noch eine Küchenzeile. Auf den Rest ihrer Wohnzimmer-Einrichtung wartet die 71-Jährige noch.

Und wie gefällt es ihr in ihrem neuen Zuhause? „Von außen sieht es nicht besonders aus“, findet die Seniorin. „Aber es ist schön.“

Vor den Fenstern erstrecken sich Wiesen und Wald

Einen tollen Blick ins Grüne hat Yvonne Giesecke von ihrem Wohnzimmer im vierten Stock aus. Foto: Stephanie Giesecke

Wie schön, zeigt sich, als Yvonne Giesecke die Rollos hochzieht. Vor den großen Fenstern erstrecken sich wie auf einer Fototapete grüne Wiesen und dahinter der Wald. Von der Nordsteimker Straße tief unten hört die in Hamburg geborene Seniorin, die Jahrzehnte am Hageberg lebte, nichts: Eine hohe Glasbalustrade schirmt den Balkon vom Lärm ab.

„Wenn ich da sitze, ist es optimal“, freut sich die Wolfsburgerin. „Wenn jetzt noch meine Möbel alle kommen, bin ich der glücklichste Mensch der Welt.“

Wolfsburger Mutter ist dankbar, keine Nachbarn zu haben

Zu einsam ist es ihr in ihrem Block nicht, ganz im Gegenteil. „Ich wollte im vierten Stock wohnen, um meine Ruhe zu haben“, gesteht sie. Das hat nicht hundertprozentig geklappt: Giesecke hört von einem musikbegeisterten Nachbarn im Haus nebenan mehr, als ihr lieb ist.

Im immerhin halb vermieteten Haus Arnikaweg 11a freut sich eine Mutter darüber, dass neben und über der Erdgeschosswohnung ihrer vierköpfigen Familie keine direkten Nachbarn leben. Die beiden Kinder sind klein. Wenn sie toben, wird es laut, erzählt die 36-Jährige.

In den Steimker Gärten fehlt noch ein Spielplatz

An ihrer Wohnung gefallen ihr die große Terrasse und der kleine Garten, die Einheit liegt nach hinten raus. Es fahren keine Autos, die Kinder können sicher spielen.

Schade nur, dass es in den Steimker Gärten noch keinen Kinderspielplatz gibt, findet die Wolfsburgerin. Mit zwei Kindern an der stark befahrenen Nordsteimker Straße entlang zum Spielplatz am Steimker Berg zu laufen, sei nicht ganz ungefährlich. Dafür ist die Kita nah bei – sie liegt direkt im Baugebiet und wird in der kommenden Woche auch offiziell eröffnet.

Ende 2021 lebten 855 Menschen in den Steimker Gärten, Wolfsburgs neuer Stadtteil war zu diesem Zeitpunkt zur Hälfte fertig. Zurzeit läuft im westlichen Teil der Straßenendausbau, und erste Einkaufsmöglichkeiten sind geplant: Cadera und Edeka haben angekündigt, sich im Quartier an der Nordsteimker Straßen abzusiedeln.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de