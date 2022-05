Blaulicht Wolfsburg Motorradfahrer flüchtet vor Polizei: Verfolgungsjagd in Wolfsburg

Schwerer Eingriff in den Straßenverkehr wird einem Motorradfahrer aus Oebisfelde-Weferlingen vorgeworfen. Er ist mit überhöhter Geschwindigkeit vor der Polizei geflüchtet, hat Haltesignale ignoriert und im Überholverbot überholt.

Der 44-Jährige war laut Polizeiangaben am Dienstagabend einer zivilen Funkstreifenbesatzung aufgefallen, als er mit seiner Kawasaki GPZ 500s mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die B188 in Richtung Vorsfelde befuhr.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Motorradfahrer ignoriert Polizei und rast durch Vorsfelde

Die Beamten versuchten, dem Motorrad zu folgen und stellten fest, dass der Motorradfahrer statt erlaubten 70 mit mehr als 110 Stundenkilometern unterwegs war. Die Kommissare entschlossen sich, den Motorradfahrer zu kontrollieren und gaben dem Fahrer eindeutige Haltesignale.

Dieser scherte sich laut Polizei wenig um die Zeichen und Weisungen der Beamten, sondern gab kräftig Gas und fuhr auf und davon. Die Beamten hatten mittlerweile Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet und versuchten dem Kradfahrer zu folgen, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Vorsfelde in Richtung Zollstraße davonbrauste.

Das könnte Sie auch interessieren:

Rote Ampel ignoriert, im Überholverbot überholt

Wie die Polizei weiter berichtet, versuchten die Ordnungshüter, weiterhin den Kontakt zum flüchtigen Kradfahrer zu halten und konnten zu ihm auf der L 290, Ecke Marie-Curie-Allee aufschließen.

Hier missachtete er eine rote Ampel, bog links ab und brauste in Richtung Helmstedter Straße davon. Weiter ging es in Richtung Danndorf, wo der Kradfahrer trotz bestehenden Überholverbots mehrere Fahrzeuge überholte. In der Ortschaft Danndorf bog er von der Hauptstraße auf die Grafhorster Straße ab. Hier verloren die Beamten ihn aus den Augen.

Flüchtiger Fahrer versteckt Motorrad vor Polizei

Da die Polizei das Kennzeichen des Flüchtigen erkannt hatte, nahmen die Beamten eine Halter-Überprüfung vor, die sie nach Oebisfelde-Weferlingen führte.

Hier wurde der Halter zu Hause angetroffen. Er bestritt alle Vorwürfe. Sein Motorrad hatte er mehrere hundert Meter vom Wohnort entfernt abgestellt – Fahndungskräfte entdeckten es jedoch. Seine Motorradjacke und Fahrzeugschlüssel hatte er zuvor in der Garage versteckt. Auch diese konnten die Beamten finden.

Anklage wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

Ein Alkoholtest ergab 0,0 Promille. Da der Verdacht bestand, dass der 44-Jährige unter dem Einfluss von Medikamenten stand, wurde eine Blutprobe angeordnet, die dem 44-Jährigen im Wolfsburger Klinikum entnommen wurde. Die Beamten haben gegen den 44-Jährigen Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und verbotenem Kraftfahrzeugrennen eingeleitet.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de