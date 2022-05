Bahnhof Wolfsburg-Sandkamp: Das ist der Zeitplan für den Baustart

An der Brücke Oststraße soll der Bahnhof Wolfsburg-Sandkamp entstehen. Von dort wären Volkswagen-Mitarbeiter und Besucher nach 500 Metern Fußweg am Werkstor.

Volkswagen-Vorstandschef Herbert Diess hat am Montag im Bürger-Dialog der beiden Wolfsburger Zeitungen deutlich gemacht, dass er trotz der beiden großen VW-Bauvorhaben Campus Sandkamp und Trinity-Fabrik keine „ernsthaften Probleme“ hinsichtlich der Verkehrsinfrastruktur erwartet. Auf die Bahn zählt er erst einmal nicht. Der Regionalverband Großraum Braunschweig geht dagegen davon aus, dass ab 2026 an der Brücke Oststraße ein neuer Bahnhof gebaut wird.

Durch den Campus Sandkamp und Trinity werde die Zahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch nicht erhöht, sagte Diess am Montag. Der Manager erwartet, dass das Auto auch in zehn Jahren noch „eine höhere Attraktivität gegenüber der Bahn“ aufweisen wird.

VW-Chef Herbert Diess im Wolfsburger Livetalk VW-Chef Herbert Diess im Wolfsburger Livetalk Am Montag sprach VW-Vorstand Herbert Diess in Wolfsburg über die Zukunft des Volkswagen-Werkes und der Stadt. Foto: Darius Simka / Regios24

Über einen neuen Zug-Haltepunkt in Sandkamp müsse dennoch „ernsthaft diskutiert werden“, so Diess. Allerdings sei nicht zu erwarten, dass die Bahn diesbezüglich planungstechnisch schnell in die Umsetzungsphase kommt.

2026 soll der Bau der Bahnstation Wolfsburg-Sandkamp beginnen

Die Vorplanung für den Bahnhof Sandkamp läuft seit Anfang 2021. „Derzeit ist vorgesehen, Anfang 2024 das Planfeststellungsverfahren für WOB-Sandkamp zu starten und 2026 mit dem Bau zu beginnen“, berichtet Verbandssprecherin Gisela Noske. Die Stadt Wolfsburg arbeite an der Planung des Umfeldes. Die Volkswagen AG sei als Eigentümerin der angrenzenden Grundstücke beteiligt.

Der Bahnhof Wolfsburg-Sandkamp wurde gemeinsam mit sechs weiteren Projekten in der Region in das vom Regionalverband mitfinanzierte Förderprogramm „Stationsoffensive“ aufgenommen. Die Station soll unmittelbar an der Brücke Oststraße entstehen. Zu Fuß wären es von dort 500 Meter zum Tor Sandkamp und 600 Meter zum Tor 6. Mit dem Zug könnten die Passagiere in einer Minute den Wolfsburger Hauptbahnhof und in zwei Minuten den Bahnhof Fallersleben erreichen.

Bahnhof Wolfsburg-Sandkamp: Direkt vor den Toren von Volkswagen

Wenn der neue Bahnhof schräg gegenüber vom Verwaltungshochhaus in Betrieb genommen wird, sollen die Enno-Züge der Verbindung Hildesheim-Braunschweig-Wolfsburg (RE 50) dort im Halbstundentakt halten und die Pendler in 19 Minuten nach Braunschweig bringen. Ein Halt der ebenfalls von VW-Pendlern genutzten Enno-Bahn Hannover-Gifhorn-Wolfsburg (RE 30) ist nicht vorgesehen.

„Die Verkehrsstation WOB-Sandkamp bekommt nur einen Bahnsteig im Süden der Anlage“, begründet Regionalverbandssprecherin Noske. „Dort kann nur der Enno aus Hildesheim/Braunschweig halten. Auf den anderen Gleisen verkehrt der Fernverkehr.“ Die Zugfolge sei dort so dicht, dass keine Nahverkehrszüge halten könnten.

Erhält auch Vorsfelde wieder einen Bahnhof?

Noch keine Fortschritte gibt es bezüglich der Idee, Vorsfelde wieder mit einem Bahnhof zu versehen. Über die Reaktivierung des 1978 für den Personenverkehr stillgelegten Vorsfelder Bahnhofes spricht der Regionalverband seit 2020 mit der Deutschen Bahn. Die DB Netz AG müsse dafür das südliche Gleis zwischen Oebisfelde und Wolfsburg elektrifizieren. Sie will vorher auf jeden Fall einen Nachweis der betrieblichen Machbarkeit sehen.

Herbert Diess forderte am Montag derweil eine zügige Entscheidung über den Ausbau der A39 und entsprechende Unterstützung der Landesregierung.

