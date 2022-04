Kriminalität in Wolfsburg Prozess – Eifersüchtiger Wolfsburger legt Feuer bei seiner Ex

Zum Glück wurde bei dieser schweren Brandstiftung in Wolfsburg kein Mensch verletzt. Es hätte schlimm ausgehen können. Ab 16. Mai muss sich vor dem Landgericht Braunschweig ein 43-jähriger verantworten, der am 19. August 2020 die Wohnung seiner langjährigen Lebensgefährtin in der Neubrandenburger Straße angezündet haben soll. Zuvor soll die Frau sich aufgrund seiner erheblichen Eifersucht von ihm getrennt haben, er wollte sie angeblich zurück. Seine Tat führt nun dazu, dass er sich auf der Anklagebank wiederfindet. Der Mann war von Anfang an geständig, so hat das Landgericht auch lediglich zwei Verhandlungstage geplant. Das Urteil soll am 19. Mai verkündet werden.

Bei der Brandstiftung in der Wohnung in der Neubrandenburger Straße flogen durch die Wucht der Verpuffung die Scheiben aus den Rahmen. Foto: Hendrik Rasehorn

Sein irrer Plan: Er wollte die Wohnung abbrennen, damit sie zu ihm zurückkehrt

Der Angeklagte hat die Tat im vollen Umfang gestanden, hatte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Christian Wolters, unserer Zeitung auf Nachfrage mitgeteilt. Das Paar lernte sich vor 17 Jahren kennen. Sie haben ein gemeinsames Kind. Ab Herbst 2019 lief ihre Beziehung auf eine Trennung hinaus. Im Januar 2020 zog die Frau in die Neubrandenburger Straße, eine ruhige Wohngegend, die in den vergangenen Jahren außer ein paar Container-Bränden noch nie für Polizei-Schlagzeilen gesorgt hat.

Dem Mann wird vorgeworfen, dass er sich in der Tatnacht gegen 4.40 Uhr Zutritt zur Wohnung verschafft habe. Seine Ex war zu dem Zeitpunkt nicht daheim. Laut den Ermittlungen hatte der gebürtige Italiener einen irren Plan. „Ihm wird vorgeworfen, dass er die Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin in Brand gesetzt habe, damit diese wieder zu ihm zurückkehren müsse“, teilt Wolters mit. Zu diesem Zweck habe der Angeklagte fünf Liter eines entzündlichen Reinigungsmittels in der Wohnung auf Einrichtungsgegenständen und Böden verschüttet, habe dann das Feuer gelegt und sei danach geflüchtet.

50.000 Euro Schaden am Gebäude und 50.000 Euro Schaden im Inventar

Es kam in der Wohnung zu einer Verpuffung: Aus den austretenden Gasen des Reinigungsmittels entwickelte sich ein Gemisch, das sich entzündete und eine schlagartige Druckwelle auslöste. Durch die Explosion wurden die Balkon- und die Wohnzimmerscheiben der Wohnung mit einer solchen Wucht herausgedrückt, dass Splitter noch in 30 Metern Entfernung entdeckt wurden. Was in der Wohnung nicht Opfer der Flammen wurde, wurde durch Rauchgase und Löschwasser beschädigt. „Die Wohnung war für eine geraume Zeit unbrauchbar. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro jeweils 50.000 Euro am Gebäude sowie am Inventar“, so Wolters.

Noch am gleichen Tag wurde der Angeklagte am Vormittag festgenommen. Zeugen hatten ihn kurz nach der Tat am Brandort gesehen. Nach seiner Verhaftung und ersten Vernehmung, in der er sich bereits geständig zeigte, wurde er dem Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt. Das musste er auf Socken absolvieren, weil die Ermittler ihm die Schuhe als wichtigstes Beweismittel abgenommen hatten. Die Staatsanwaltschaft hatte den Erlass eines Haftbefehls unter anderem wegen Fluchtgefahr beantragt. Das Amtsgericht lehnte dies ab. Begründet wurde es damit, dass der Beschuldigte bislang straffrei durchs Leben gegangen und geständig sei sowie ein intaktes soziales Umfeld mit festem Wohnsitz und Arbeitsplatz vorzuweisen habe. Daher sah das Gericht weder Flucht- noch Wiederholungsgefahr.

