Nach Corona-Pause: Winzer werben für Wolfsburger Weinfest

Gute Nachrichten für die Weinliebhaber in Wolfsburg: Mitte Mai steigt auf dem Hugo-Bork-Platz nach dreijähriger Coronapause wieder das Weinfest.

Fünf Winzer aus Rheinhessen schenken von Mittwoch, 11. Mai, bis Samstag, 14. Mai, mehr als 100 Weine, Sekte und Säfte aus. An ihren Ständen dürfte es so manches freudige Wiedersehen geben. Beim Pressetermin in der Fußgängerzone wurden die Winzer Eric Dorst und Gernot Achenbach am Mittwoch auf jeden Fall schon sehr herzlich von einigen Passanten begrüßt.

Vor 36 Jahren kamen sie als junge Winzer zum ersten Mal nach Wolfsburg und danach jedes Jahr wieder. Nur 2020 und 2021 mussten sich ihre Stammkunden damit begnügen, Wein zu bestellen oder selbst auf den Weingütern Achenbach in Wonsheim, Dorst in Wörrstadt, Busch in Volxheim, Hammen in Schornsheim und Knell in Albig vorbeizuschauen.

Fünf Winzer schenken im Mai 2022 auf dem Wolfsburger Weinfest aus

2018 und 2019 war das Wolfsburger Weinfest sehr gut besucht. Seitdem konnte es nicht mehr stattfinden, bis jetzt. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Zum 34. Weinfest in der Wolfsburger Innenstadt bringen die Winzer frische und spritzige Weißweine, junge Roséweine sowie Rotweine, die unterschiedlicher kaum sein könnten, mit. Die letzten zehn Jahre waren extrem warm und brachten sehr vollmundige, alkoholhaltige Rotweine hervor. Nur 2021 erhielten die Trauben viel weniger Sonne, der Wein ist daher mineralischer und fruchtiger geworden.

„Der letzte Jahrgang war mal ein ganz anderer. Wie wir ihn in den 80ern und 90ern immer hatten“, erklärt Eric Dorst. „Aber es macht total Spaß, auch diese Weine zu trinken.“

Klimawandel tut dem Wein gut – bis jetzt

Der Klimawandel ist für die Winzer ein großes Thema. Nicht nur, weil die Sommerhitze die Arbeit zwischen den Rebstöcken manchmal fast unerträglich macht. Bis jetzt, sagt Gernot Achenbach, profitierten die Winzer noch von der Wärme. „Aber die letzten zehn Jahre galoppiert es, und das macht Angst“, ergänzt Dorst.

Auf den fünf Weingütern der einst jungen Winzer redet inzwischen die nächste Generation mit und bringt frische Ideen ein. Trotzdem sind die Älteren nach wie vor gefordert. In den Weinbergen wird ohnehin jede Hand gebraucht. Gerade sind der Rebschnitt und das Biegen der Fruchtruten abgeschlossen, jetzt werden neue Reben gesetzt. Achenbachs und Dorsts Gesichter sind schon jetzt tief gebräunt.

Wolfsburger Weinfest: Leise Musik, gute Gespräche

Etwas erschreckt haben sie am Mittwoch die großen Pflanzkübel, die neuerdings unter dem Glasdach auf dem Hugo-Bork-Platz stehen. Schließlich wollen die Veranstalter des Weinfestes dort zahlreiche Tische und Bänke aufstellen. Die Musik wird wie schon in der Vergangenheit eher leise sein, damit die Anwohner nicht zu sehr gestört werden. Das hat sich nach Meinung der Winzer durchaus bewährt. „Die Leute sind damit super zufrieden. Sie können sich an den Tischen besser unterhalten“, so Dorst.

Das Wolfsburger Weinfest wird an allen Tagen von 12 bis 23 oder 24 Uhr geöffnet sein. Wer sich mit den Weinbauern aus Rheinhessen unterhalten oder fachsimpeln möchte, geht am besten mittags oder nachmittags zu den Ständen. Dann haben die Winzer mehr Zeit für Gespräche als im abendlichen Trubel.

